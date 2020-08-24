Aktywna piana: jak działa? Jak poprawnie używać i myć aktywną pianą?
Zawsze czysty samochód to marzenie wielu posiadaczy czterech kółek. Ale jak bez wydawania fortuny i spędzania długich godzin na doczyszczaniu karoserii oraz felg cieszyć się zadbanym pojazdem? Jest na to skuteczny sposób: aktywna piana w połączeniu z myjką wysokociśnieniową. Jak działa piana do mycia samochodu i jak jej używać, żeby osiągać jak najlepsze efekty?
Aktywna piana do mycia auta – co to jest?
Aktywna piana to bardzo skoncentrowany preparat. Zawiera składniki, które silnie działają na zabrudzenia i skutecznie je rozpuszczają. Choć piana pozwala pozbyć się uporczywego brudu, jest całkowicie bezpieczna dla karoserii. Błoto, kurz, zachlapania i inne zanieczyszczenia drogowe miękną pod wpływem aktywnej piany i dlatego łatwo dają się usunąć z lakieru. Dzięki zastosowaniu tego środka czyszczącego samochód będzie przygotowany do kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych. Przy dużych zabrudzeniach pojazdu aktywnej piany używa się do mycia wstępnego.
Jak działa aktywna piana?
Mycie samochodu pianą aktywną to pozbywanie się widocznych zabrudzeń. Auto regularnie poddawane temu zabiegowi nie będzie wymagało już dokładniejszego czyszczenia. Jeśli jednak pojazd służy Ci do wypraw off-road, sama aktywna piana nie poradzi sobie z usunięciem całego brudu. Będzie przydatna w połączeniu z myjką ciśnieniową i pianownicą do wstępnego odspajania błota i kurzu. Po takim myciu pianą można zastosować specjalny szampon, a następnie preparaty zabezpieczające karoserię.
Piana, rozpuszczając zabrudzenia, nie narusza lakieru. Dzięki temu, że nakłada się ją specjalną pianownicą, mycie pianą jest całkowicie bezpieczne dla lśniącej powierzchni wozu. Metoda ta ma dobre opinie wśród kierowców, również tych, którzy do pielęgnacji swoich czterech kółek przywiązują wyjątkową wagę.
Jak używać aktywnej piany do mycia samochodu?
Sama aktywna piana to nie wszystko, żeby uzyskać zadowalający efekt. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak właściwie nakładać preparat i jaki sprzęt będzie do tego potrzebny. Żeby bez trudu rozprowadzić aktywną pianę, konieczna jest pianownica dołączona do myjki ciśnieniowej. Środek spieniający podaje się pod ciśnieniem, unikając tym samym rozprowadzania go ręcznie po karoserii.
Mycie samochodu aktywną pianą przebiega w 3 krokach:
1) nakładanie piany,
2) mycie wysokociśnieniowe,
3) osuszanie pojazdu.
To, od którego miejsca na samochodzie rozpoczyna się nakładanie piany, ma niebagatelne znaczenie. Preparat najpierw powinien znaleźć się na dolnej części pojazdu, czyli na progach, a na końcu na dachu.
Kiedy już cały samochód będzie pokryty pianą, czas na mycie wysokociśnieniowe. Jego rezultaty będą dużo lepsze niż bez pianowania, bo nałożony środek zmiękcza zabrudzenia i odspaja je od powierzchni auta.
Tu też ważna jest kolejność. Myjąc pokryty aktywną pianą samochód, zaczynamy od dołu i kierujemy się ku górze. Progi pojazdu należą do najbrudniejszych miejsc – brudniejsze są może jeszcze tylko felgi. To na dole auta gromadzą się: błoto, kurz i wszelkie zanieczyszczenia drogowe. Jeśli najpierw nałożysz pianę na progi, preparat będzie mógł dłużej działać, co zwiększa skuteczność usuwania zabrudzeń.
Warto pamiętać, żeby aktywną pianę rozprowadzać bezdotykowo i tylko na suchą oraz nierozgrzaną karoserię.
Po jakim czasie spłukać aktywną pianę? Piana powinna móc przez chwilę podziałać, więc zmywa się ją wtedy, kiedy przestaje być puszysta i powoli spływa z lakieru. Do usuwania piany również najlepiej wykorzystać myjkę z wodą pod ciśnieniem. Żeby osiągnąć jeszcze bardziej zadowalający efekt mycia, do spłukiwania warto użyć ciepłej wody.
Jeśli na samochodzie po użyciu piany nadal widać zabrudzenia, przydadzą się specjalny szampon i okrągła szczotka pasująca do myjki wysokociśnieniowej. Taki zestaw pozwoli domyć uporczywy brud.
Etap końcowy to osuszanie. Dlaczego warto wykonać suszenie? Żeby woda nie zostawiła na lakierze smug i zacieków. Dobrze więc użyć suchej i miękkiej szmatki do wytarcia pozostałości wody. Na koniec można dodatkowo zabezpieczyć lakier woskiem.
Czym kierować się przy wyborze aktywnej piany? Jak wybrać najlepszą?
Co uwzględnić, wybierając aktywną pianę? Warto, żeby był to produkt działający kompleksowo, czyli czyszcząco i jednocześnie ochronnie. Preparat powinien usuwać z pojazdów zabrudzenia emisyjne, oleiste, pył i nieczystości pochodzenia organicznego. Najwygodniejszy będzie środek, którego można użyć od razu po podłączeniu do pianownicy, bez konieczności rozcieńczania. Najlepsza aktywna piana nadaje się nie tylko do czyszczenia samochodów, ale także i przyczep oraz łodzi. Oznacza to, że charakteryzuje się silnymi właściwościami myjącymi.
Czym charakteryzuje się dobra piana aktywna, jaka jest najlepsza? Preparat powinien być przede wszystkim jak najmniej szkodliwy dla środowiska i użytkowników. Ultra Piana Kärcher aktywnie rozpuszczająca brud zawiera siarczan laurynowego eteru sodu, czyli anionowy środek powierzchniowo czynny będący dobrym detergentem. W składzie aktywnej piany nie występują organiczne związki halogenowe (AOX), azotany oraz związki metali ciężkich. Preparat nie zawiera również NTA, czyli rakotwórczego kwasu nitrylotrioctowego.
Jaka pianownica do aktywnej piany?
Do nakładania aktywnej piany najlepiej sprawdzi się lanca pianowa (np. Connect ‘n’ Clean FJ 10 C Ultra Piana) wyposażona w system szybkiej wymiany preparatów czyszczących. W takiej pianownicy za jednym kliknięciem można zmienić detergent. Znajdujące się na dyszy pokrętło umożliwia regulowanie ilości dozowanego środka czystości i ograniczanie jego zużycia. Lanca pasuje do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher w klasach od K 2 do K 7. W zestawie z pianowicą dostępne są różne środki czyszczące, a każdy w przezroczystym zbiorniku, co pozwala na kontrolowanie ilości preparatu.
Czy każda myjka wysokociśnieniowa daje możliwość mycia samochodu aktywną pianą?
Myjki Kärcher z aktualnego asortymentu, czyli modele od K 2 do K 7, pozwalają czyścić samochody i inne pojazdy aktywną pianą. Urządzenia przeznaczone typowo do pielęgnacji karoserii samochodowej wyposażono już w specjalne dysze pianowe. Myjkom wysokociśnieniowym do czyszczenia domu czy tarasu brakuje w zestawie takiej pianownicy, jednak można ją dokupić, bez problemu podłączyć do urządzenia i wykorzystywać do usuwania zabrudzeń z pojazdów.
Wszystkie myjki wysokociśnieniowe działają na tej samej zasadzie, czyli podają wodę pod bardzo dużym ciśnieniem. Aktywna piana może być przez nie rozprowadzana bezdotykowo właśnie dzięki wykorzystaniu tego ciśnienia wody. Uzyskanie tego samego efektu nie byłoby możliwe np. przy użyciu samego węża ogrodowego, który podaje wodę pod ciśnieniem zaledwie 4 barów. Po podłączeniu go do urządzenia wysokociśnieniowego można uzyskać ciśnienie nawet do 160 barów. Skoncentrowany strumień wody przepływający przez dyszę w połączeniu z detergentem wytwarza aktywną pianę zdolną do odspajania zabrudzeń.
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Dodatkowe akcesoria do mycia samochodu
Oprócz aktywnej piany do dokładnego umycia samochodu przydadzą się również środki czyszczące i pielęgnujące przeznaczone do pojazdów, takie jak np. środek do czyszczenia felg usuwający zabrudzenia drogowe, sól, błoto i inne nieczystości czy preparat do usuwania owadów. Żeby dokładnie odtłuścić szyby i zapobiec powstawaniu przy tym smug i refleksów, warto zastosować specjalny żel do mycia szyb lub środek do czyszczenia szyb samochodowych Kärcher.
Poradnik: Mycie samochodu: jak i czym skutecznie umyć auto?
Po umyciu pojazdu i spłukaniu z niego wszystkich zabrudzeń czas na zabiegi pielęgnacyjne i ochronne. Nałożenie wosku przywraca lakierowi blask, a drobne smugi i zarysowania stają się mniej widoczne. Karoseria zyskuje też większą odporność na działanie deszczu, pyłu czy śniegu, a brud wolniej osadza się na lakierze.
Dzięki aktywnej pianie można wykonać wstępne mycie, odspoić brud i przygotować auto do właściwego czyszczenia. Jeśli samochód nie jest mocno ubrudzony, pieniący się preparat nałożony myjką wysokociśnieniową wystarczy, żeby przywrócić lakierowi blask i czystość.
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