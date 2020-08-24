Aktywna piana: jak działa? Jak poprawnie używać i myć aktywną pianą?

Jak używać aktywnej piany do mycia samochodu?

Sama aktywna piana to nie wszystko, żeby uzyskać zadowalający efekt. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak właściwie nakładać preparat i jaki sprzęt będzie do tego potrzebny. Żeby bez trudu rozprowadzić aktywną pianę, konieczna jest pianownica dołączona do myjki ciśnieniowej. Środek spieniający podaje się pod ciśnieniem, unikając tym samym rozprowadzania go ręcznie po karoserii.

Mycie samochodu aktywną pianą przebiega w 3 krokach:

1) nakładanie piany,

2) mycie wysokociśnieniowe,

3) osuszanie pojazdu.

To, od którego miejsca na samochodzie rozpoczyna się nakładanie piany, ma niebagatelne znaczenie. Preparat najpierw powinien znaleźć się na dolnej części pojazdu, czyli na progach, a na końcu na dachu.

Kiedy już cały samochód będzie pokryty pianą, czas na mycie wysokociśnieniowe. Jego rezultaty będą dużo lepsze niż bez pianowania, bo nałożony środek zmiękcza zabrudzenia i odspaja je od powierzchni auta.

Tu też ważna jest kolejność. Myjąc pokryty aktywną pianą samochód, zaczynamy od dołu i kierujemy się ku górze. Progi pojazdu należą do najbrudniejszych miejsc – brudniejsze są może jeszcze tylko felgi. To na dole auta gromadzą się: błoto, kurz i wszelkie zanieczyszczenia drogowe. Jeśli najpierw nałożysz pianę na progi, preparat będzie mógł dłużej działać, co zwiększa skuteczność usuwania zabrudzeń.

Warto pamiętać, żeby aktywną pianę rozprowadzać bezdotykowo i tylko na suchą oraz nierozgrzaną karoserię.

Po jakim czasie spłukać aktywną pianę? Piana powinna móc przez chwilę podziałać, więc zmywa się ją wtedy, kiedy przestaje być puszysta i powoli spływa z lakieru. Do usuwania piany również najlepiej wykorzystać myjkę z wodą pod ciśnieniem. Żeby osiągnąć jeszcze bardziej zadowalający efekt mycia, do spłukiwania warto użyć ciepłej wody.

Jeśli na samochodzie po użyciu piany nadal widać zabrudzenia, przydadzą się specjalny szampon i okrągła szczotka pasująca do myjki wysokociśnieniowej. Taki zestaw pozwoli domyć uporczywy brud.

Etap końcowy to osuszanie. Dlaczego warto wykonać suszenie? Żeby woda nie zostawiła na lakierze smug i zacieków. Dobrze więc użyć suchej i miękkiej szmatki do wytarcia pozostałości wody. Na koniec można dodatkowo zabezpieczyć lakier woskiem.