Czy pranie tapicerki samochodowej warto zrobić samemu, czy w serwisie?
Regularne pranie tapicerki samochodowej to podstawa pielęgnacji auta i zachowania niezbędnej higieny we wnętrzu. Jak pozbyć się zabrudzeń? Jakie środki stosować? Lepiej zrobić to samodzielnie czy w serwisie? Zachęcamy do lektury naszego poradnika!
Czyszczenie tapicerki samochodowej to nie tylko kwestia estetyki, ale również komfortu jazdy i higieny. Trudno w końcu czuć się dobrze w pojeździe, w którym jest po prostu brudno. Codzienne użytkowanie auta wymaga odpowiedniej dbałości o wnętrze, zwłaszcza że statyczny kierowca przesiaduje 60 minut dziennie w samochodzie, a w środku może znajdować się nawet 700 niebezpiecznych drobnoustrojów(!).
Bez względu na to, czy wybierzesz profesjonalną usługę np. w postaci prania ekstrakcyjnego, czy też pranie tapicerki samochodowej domowym sposobem, przyniesie to same korzyści.
Zalety regularnego czyszczenia wnętrza auta i prania tapicerki samochodowej
Tapicerka w samochodzie brudzi się codziennie, zwłaszcza latem, kiedy to przy kontakcie z ciałem wchłania nadmiar potu i kurzu. W suchym powietrzu krążą drobinki kurzu i szybko wnikają we włókna foteli i zanieczyszczają kokpit. Nagromadzony w odsłoniętych miejscach brud dodatkowo jest utrwalany przez wysoką temperaturę, od której wnętrze się nagrzewa podczas np. postoju w słońcu.
Tapicerka brudzi się również jesienią i zimą. Na obuwiu wnoszone są błoto i woda, ponadto w deszczowy dzień po uchyleniu szyby do środka dostają się krople deszczu, które zostawiają ślady na plastikowym kokpicie i materiałach.
Nie wspominając o codziennym użytkowaniu auta, kiedy to w nim się je lub pije – zabrudzenia są nieuniknione zwłaszcza przy małych dzieciach. Na kierownicy, dźwigni zmiany biegów czy w bagażniku gromadzi się wiele drobnoustrojów – wystarczy tu wspomnieć o badaniach naukowców z brytyjskiego Queen Mary University of London, którzy wykazali, że na ok. 6,5 cm kw. powierzchni kierownicy, dźwigni zmiany biegów czy tylnych siedzeń znajduje się ok. 700 niebezpiecznych drobnoustrojów.
Jak często prać tapicerkę? Najlepiej tapicerkę czyścić od razu, aby zachować odpowiedni poziom higieny. Zadbaj też o jej regularne, gruntowne pranie. Zaleca się, aby pranie tapicerki samochodowej przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku – po sezonie zimowym i letnim.
Czy warto oddać auto do profesjonalnego prania tapicerki? Ile to kosztuje?
Profesjonalne pranie tapicerki — tak czy nie?
Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej u profesjonalisty niesie za sobą zarówno wady, jak i zalety. Oddając auto specjaliście, nie musisz kupować akcesoriów, detergentów i weryfikować, w jaki sposób oczyścić konkretną powierzchnię tapicerki. Oszczędzasz także czas, który możesz przeznaczyć na ulubione aktywności, czas z rodziną czy pracę. Z drugiej jednak strony za każdorazowe profesjonalne pranie tapicerki samochodowej będzie musiał zapłacić — całkiem niemało. Jako klient będziesz musiał także dostosować się do dostępnych terminów, a — zwłaszcza w najgorętszych dla myjni okresach — znalezienie wolnego może nie być łatwe.
Pranie tapicerki samochodowej w serwisie: przykładowe ceny
Pranie tapicerki samochodowej w serwisie: przykładowe ceny
Poniżej prezentujemy uśredniony koszt prania tapicerki samochodowej w profesjonalnej myjni samochodowej. Podana cena zawiera koszt zarówno robocizny, jak i niezbędnych materiałów, uwzględnia usługi kompleksowe ze wstępnym odkurzaniem; cena brutto (8% VAT).
Ile kosztuje mycie tapicerki samochodowej?
Ile kosztuje pranie tapicerki samochodowej? Na przykładzie kilku większych miast, średnie ceny kształtują się następująco:
- Warszawa – 190,74 zł,
- Kraków – 182,89 zł,
- Wrocław, Katowice, Szczecin – 179,52 zł,
- Gdynia – 175,03 zł,
- Białystok – 172,79 zł.
Warto odnotować, że mieszkańcy małych i średnich miejscowości mają utrudniony dostęp do myjni samochodowych oferujących tego typu usługi, dlatego często jedynym rozwiązaniem jest samodzielne pranie tapicerki, co warto zrobić przy użyciu odpowiedniego sprzętu i środków, a przede wszystkim z wiedzą, jak czyścić dany rodzaj tapicerki.
Czy pranie tapicerki samochodowej można zrobić samodzielnie?
Jeśli nie chcesz lub nie możesz oddać auta do profesjonalnego prania tapicerki, możesz wykonać potrzebne czynności samodzielnie. Pamiętaj jednak, że aby wyprać tapicerkę na własną rękę, będziesz potrzebował produktów do prania oraz akcesoriów dostosowanych do specyfiki konkretnych materiałów (np. szczotki z odpowiednim włosiem). Czyszczenie skórzanej tapicerki będzie przebiegać więc inaczej niż tej z mikrofibry.
Różne materiały tapicerek: które można uprać samodzielnie?
Podczas prania każdego rodzaju zabrudzonej tapicerki obowiązuje jedna zasada: jak najmniej wody.
Materiały mają różną chłonność – im bardziej chłonne, tym bardziej należy uważać, by ich nie zmoczyć, równie ważny jest dobór preparatu czyszczącego (o nich szerzej piszemy w dalszej części artykułu).
Tapicerka weluru i alcantary wymagają specjalnych środków i odpowiedniego sprzętu (inaczej wchłoną wodę do środka), jedynie skórę możesz przetrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki nasączonej płynem do skóry i nie wymaga ona odkurzacza piorącego.
Sprzątanie wnętrza samochodu: o czym pamiętać?
Pamiętaj, że samo pranie to nie wszystko, ponieważ tapicerka musi wyschnąć. Czasem może to potrwać nawet kilkanaście godzin, niekiedy producenci zalecają pozostawienie pojazdu z otwartymi lub przynajmniej uchylonymi oknami, przez co suszenie skraca się do około dwóch godzin.
Jeżeli samochód po myciu pozostawiasz zamknięty, tapicerka może zacząć gnić. Nie zaleca się również wchodzenia do pojazdu zaraz po umyciu, kiedy tapicerka jest jeszcze wilgotna, nawet na krótką przejażdżkę, ponieważ na siedzisku i oparciu mogą zostać plamy, a to z kolei zmarnuje całą Twoją wcześniejszą pracę.
Zanim zastosujesz kosmetyki do prania tapicerki samochodowej, wykonaj tzw. test stabilności koloru. Próbnie zaaplikuj środek na niewidocznym lub mało widocznym fragmencie tapicerki (np na jednym z boczków) i zobacz, czy nie spowoduje on odbarwień. Bezwzględnie stosuj się do zaleceń producenta. Impulsywne działania na własną rękę mogą narazić tapicerkę na niemożliwe do odwrócenia uszkodzenia.
Kärcher do prania tapicerki – jaki sprzęt wybrać?
Fachowiec zawsze czyszczenie wnętrza zaczyna od dokładnego odkurzenia. Kiedy pozbędziesz się okruszków, śmieci, piasku i kurzu możesz przystąpić do prania tapicerki samochodowej – od podłogi aż po sufit. Do czyszczenia potrzebować będziesz więc odpowiedniego sprzętu jak odkurzacza piorącego, oraz środków do czyszczenia.
Odkurzacz piorący do tapicerki
Czyszczenie tapicerki samochodowej – jak to zrobić z pomocą odkurzacza piorącego do tapicerki Kärcher?
Z pomocą odkurzaczy piorących Kärcher z powodzeniem wyczyścisz wykładziny w samochodzie oraz tapicerki metodą ekstrakcji. Metoda ta polega na naniesieniu na powierzchnię specjalnego roztworu środka czyszczącego, a następnie odessaniu go razem z rozpuszczonym brudem. Ekstrakcyjny odkurzacz do prania tapicerki samochodowej jest najlepszym rozwiązaniem dla osób cierpiących na alergię oraz dla właścicieli zwierząt domowych, ponieważ zapewnia higienicznie czyste wnętrze – razem ze środkiem czyszczącym RM 519 sprawnie usuwa roztocza z dywanów, wykładzin i tapicerek.
Dzięki doskonałym właściwościom ssącym oraz dobrze zaprojektowanym ssawkom czas schnięcia wypranych powierzchni jest znacząco skrócony, co też skraca Twoją pracę. Co więcej, odkurzacze mogą również odkurzać na sucho po doposażeniu je w specjalny worek filtrujący.
Jaki odkurzacz do prania tapicerki samochodowej wybrać?
fot.: odkurzacz do domowego prania tapicerki samochodowej
• Możesz zdecydować się na odkurzacze z serii SE Kärcher. Tak na przykład Odkurzacz Piorący SE 4001 Special czyści całą powierzchnię za jednym ruchem, do tego ma przezroczysty zbiornik wody, przez co w łatwy sposób możesz kontrolować poziom czystej wody z roztworem.
• Odkurzacz Piorący w wersji SE 4002 wyposażony został w uniwersalną ssawkę podłogową, ssawkę do tapicerki, długą ssawkę szczelinową (350 mm) oraz ssawkę spryskująco-odsysającą do tapicerki.
• Natomiast bardziej zaawansowany odkurzacz piorący SE 6.100 Home Line posiada zaawansowany system filtracji dzięki płaskiemu filtrowi falistemu.
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Odkurzacz parowy do tapicerki
Odkurzacze parowe umożliwiają odkurzanie i czyszczenie tapicerki przy pomocy jednego urządzenia. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności stosowania środków czyszczących – para skutecznie usuwa wszelki brud, bez pozostawiania zacieków.
fot.: odkurzacz parowy m.in. do czyszczenia tapicerki samochodowej
Przykładem jest odkurzacz parowy SV 7 Kärcher, z którego pomocą zbierzesz suche zanieczyszczenia i niewielkie ilości wody (do 0,5 l), jednak jego podstawową funkcją jest odkurzanie parowe, którego polega na nanoszeniu i odsysaniu pary z odspojonym brudem w jednym przejściu roboczym.
Warto pamiętać, że pranie wnętrza samochodu i tapicerki jest trudniejsze niż pranie mebli tapicerowanych w domu. Większość siedzisk jest wyprofilowana, a nieregularny kształt utrudnia pracę i ogranicza dostęp do powierzchni wymagających czyszczenia – stąd odkurzacz parowy jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ pomaga dotrzeć do wszystkich zakamarków.
Środki do prania tapicerki samochodowej
Zaopatrz się w odpowiednie środki zarówno do mycia tapicerki samochodowej, jak i jej impregnacji (ochrony). Do wyboru masz pianki, płyny, spraye – każdy środek jest skuteczny, pod warunkiem, że dobrze dobrałeś go do materiału tapicerki i wcześniej dokładnie odkurzyłeś wnętrze.
Tak na przykład płyny w butelkach sprawdzają się lepiej w przypadku nowych, gęsto tkanych, mało chłonnych materiałów.
Spraye natomiast wytwarzają gęstą pianę i sprawdzą się tam, gdzie materiał jest chłonny albo wrażliwy na wilgoć, np. przy podsufitkach.
Jeżeli zastanawiasz się, jaki płyn do prania tapicerki samochodowej wybrać, odpowiedź jest prosta: najlepszymi produktami są te markowe. Zyskujesz gwarancję, że zastosowany środek czyszczący jest bezpieczny dla tkaniny, a zatem nie spowoduje jej odbarwienia czy nie zniszczy włókna.
Koniecznie zadbaj o ochronę wykładzin tekstylnych za pomocą środka do impregnacji, dzięki któremu dywany, wykładziny, meble tapicerowane i tapicerki samochodowe pokrywane są warstwą ochronną, która zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem i utratą koloru. Przykładem takiego środka jest RM 762 CARE TEX do zabezpieczania tapicerek, wykładzin, a także dywanów, kompatybilny jest ze wszystkimi odkurzaczami piorącymi Kärcher.
Czyszczenie tapicerki samochodowej krok po kroku
Sprzątanie wnętrza samochodu powinno obejmować wytarcie na mokro wszystkich powierzchni, w tym kierownicy, deski rozdzielczej, ale też mniej oczywistych miejsc (i często pomijanych) jak np. uchwyt na kubek na kawę czy przestrzenie między siedzeniami. Do tego nie zapomnij o dokładnym odkurzeniu dywaników, podłogi, a także bagażnika.
Instrukcja czyszczenia tapicerki samochodowej:
- Usuń kurz z kokpitu oraz innych powierzchni za pomocą wilgotnych ściereczek (np. ściereczek z mikrofibry).
- Wyciągnij dywaniki i odkurz je na zewnątrz.
- Odkurz tapicerkę w samochodzie.
- Nie zapomnij o czyszczeniu podsufitki.
- Wypierz tapicerkę, materiałowe dywaniki oraz wykładzinę na przykład za pomocą odkurzacza piorącego Kärcher (odczekaj aż wszystko wyschnie).
- Zakonserwuj plastiki za pomocą odpowiednich detergentów.
- Umyj szyby od wewnątrz.
Wskazówka: nawet zaschnięty, stary brud łatwo usuniesz z dywaników samochodowych za pomocą ssawki Kärcher z twardą szczeciną.
Mycie tapicerki: samodzielnie czy w serwisie?
Regularne mycie tapicerki, najlepiej raz na kwartał, pomoże Ci zachować czystość we wnętrzu auta. Jeżeli na dodatek zdecydujesz się na samodzielne pranie tapicerki samochodowej, możesz liczyć na spore oszczędności, ponieważ odejdzie wydatek związany z opłacaniem usług myjni. Nie wspominając, że samodzielne mycie to prawdziwa przyjemność, zwłaszcza urządzeniem Kärcher, kiedy możesz obserwować z satysfakcją, jak za jednym podejściem znikają uporczywe plamy czy największy brud!