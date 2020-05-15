Czy pranie tapicerki samochodowej warto zrobić samemu, czy w serwisie?

Zalety regularnego czyszczenia wnętrza auta i prania tapicerki samochodowej

Tapicerka w samochodzie brudzi się codziennie, zwłaszcza latem, kiedy to przy kontakcie z ciałem wchłania nadmiar potu i kurzu. W suchym powietrzu krążą drobinki kurzu i szybko wnikają we włókna foteli i zanieczyszczają kokpit. Nagromadzony w odsłoniętych miejscach brud dodatkowo jest utrwalany przez wysoką temperaturę, od której wnętrze się nagrzewa podczas np. postoju w słońcu.

Tapicerka brudzi się również jesienią i zimą. Na obuwiu wnoszone są błoto i woda, ponadto w deszczowy dzień po uchyleniu szyby do środka dostają się krople deszczu, które zostawiają ślady na plastikowym kokpicie i materiałach.

Nie wspominając o codziennym użytkowaniu auta, kiedy to w nim się je lub pije – zabrudzenia są nieuniknione zwłaszcza przy małych dzieciach. Na kierownicy, dźwigni zmiany biegów czy w bagażniku gromadzi się wiele drobnoustrojów – wystarczy tu wspomnieć o badaniach naukowców z brytyjskiego Queen Mary University of London, którzy wykazali, że na ok. 6,5 cm kw. powierzchni kierownicy, dźwigni zmiany biegów czy tylnych siedzeń znajduje się ok. 700 niebezpiecznych drobnoustrojów.

Jak często prać tapicerkę? Najlepiej tapicerkę czyścić od razu, aby zachować odpowiedni poziom higieny. Zadbaj też o jej regularne, gruntowne pranie. Zaleca się, aby pranie tapicerki samochodowej przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku – po sezonie zimowym i letnim.

Czy warto oddać auto do profesjonalnego prania tapicerki? Ile to kosztuje?