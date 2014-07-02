RM 762 Care Tex, 500ml

Skuteczny środek do impregnacji wszelkich wykładzin tekstylnych. Dywany, wykładziny, meble tapicerowane i tapicerki samochodowe pokrywane są warstwą ochronną, która zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 65 x 65 x 210

Właściwości

  • Wysoce skuteczna ochrona dla wszystkich tekstyliów
  • Spowalnia proces zabrudzania
  • Długotrwałe działanie
  • Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
  • Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zastosowania
  • Wykładzina/dywan
  • Dywany
  • Tapicerka
  • Siedzenia samochodowe