RM 762 Care Tex, 500ml
Skuteczny środek do impregnacji wszelkich wykładzin tekstylnych. Dywany, wykładziny, meble tapicerowane i tapicerki samochodowe pokrywane są warstwą ochronną, która zabezpiecza przed ponownym zabrudzeniem.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wielkość opakowania (ml)
|500
|Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.)
|8
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|65 x 65 x 210
Właściwości
- Wysoce skuteczna ochrona dla wszystkich tekstyliów
- Spowalnia proces zabrudzania
- Długotrwałe działanie
- Dostosowany do urządzeń firmy Kärcher z gwarantowaną kompatybilnością materiałową
- Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
- Wyprodukowano w Niemczech
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
- P102 Chronić przed dziećmi.
- EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Kompatybilne urządzenia
Zastosowania
- Wykładzina/dywan
- Dywany
- Tapicerka
- Siedzenia samochodowe