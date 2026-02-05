Głębokie czyszczenie aż po same włókna i kompaktowa konstrukcja: odkurzacz piorący SE 3 Compact Home Shoe N1 to wydajne i energooszczędne rozwiązanie do czyszczenia powierzchni tekstylnych. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie można schować, aby zaoszczędzić miejsce, zapewniając jego szybką gotowość do pracy, gdy tylko jest potrzebne do dokładnego i wygodnego czyszczenia po same włókna. Zanieczyszczenia są szybko i skutecznie usuwane z mebli tapicerowanych i dywanów. Elastyczny wąż ssący gwarantuje wysoki poziom wygody i swobody ruchów. Dzięki dołączonej do zestawu końcówce Shoe!Cleaner można czyścić różne rodzaje obuwia sportowego i codziennego szybko, dokładnie i bez pozostawiania zacieków. Dzięki automatycznemu zasysaniu wody podczas czyszczenia buty szybko wysychają, zapewniając idealny efekt czyszczenia w mgnieniu oka. Dzięki praktycznym opcjom przechowywania na urządzeniu wszystkie akcesoria są zawsze pod ręką. System zbiorników 2-w-1 sprawia, że użytkownicy nie muszą mieć kontaktu z zanieczyszczeniami. Natomiast po zakończeniu czyszczenia odkurzacz piorący jeszcze bardziej zaskakuje swoją funkcją higienicznego czyszczenia systemu, która zapobiega rozwojowi bakterii i nieprzyjemnym zapachom. Zawiera końcówkę do czyszczenia obuwia Shoe!Cleaner, szczelinową dyszę piorącą i naturalny detergent RM 519N.