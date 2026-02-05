Głębokie czyszczenie w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją i wielofunkcyjnością: odkurzacz piorący SE 5 o atrakcyjnym designie zapewnia higieniczne czyszczenie wielu powierzchni tekstylnych, takich jak wykładziny podłogowe, tapicerka i meble tapicerowane, dywaniki, schody pokryte wykładziną, materace, gobeliny i fotele samochodowe. Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca Kärcher zapewnia najlepsze efekty czyszczenia: świeża woda z kranu i środek do czyszczenia dywanów Kärcher RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem w głąb włókien tekstylnych, a następnie odkurzane z powrotem wraz z rozluźnionym brudem – idealne rozwiązanie dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. SE 5 to wielofunkcyjny produkt 3 w 1, którego dzięki szerokiej gamie akcesoriów można również używać jako pełnoprawny odkurzacz uniwersalny. Inne funkcje wyposażenia: System 2-zbiornikowy z wyjmowanym zbiornikiem na świeżą i zanieczyszczoną wodę, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport i praktyczny schowek na akcesoria na urządzeniu. Po użyciu urządzenie można łatwo wyczyścić, co zapewnia jego długą żywotność.