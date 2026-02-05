Odkurzacz piorący SE 4 Additional
Odkurzacz piorący SE 4 Additional ułatwia dokładne czyszczenie powierzchni tekstylnych, zapewniając higienę aż po same włókna. Idealny dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych, w których mieszkają zwierzęta.
Głębokie czyszczenie w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją i wielofunkcyjnością: odkurzacz piorący SE 4 Additional o atrakcyjnym designie zapewnia higieniczne czyszczenie aż po same włókna wielu powierzchni tekstylnych. Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca Kärcher zapewnia najlepsze efekty czyszczenia: świeża woda z kranu i środek do czyszczenia dywanów Kärcher RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem w głąb włókien tekstylnych, a następnie odkurzane z powrotem wraz z rozluźnionym zanieczyszczeniami – idealne rozwiązanie dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. Urządzenie to wielofunkcyjny produkt 3 w 1, którego można również używać jako pełnoprawny odkurzacz uniwersalny. Duży, półprzezroczysty, 4-litrowy zbiornik na świeżą wodę jest odporny na uderzenia i wyjmowany, co ułatwia napełnianie i opróżnianie. Zassana zanieczyszczona woda gromadzi się w zbiorniku. Uchwyt do przenoszenia 3 w 1 został zaprojektowany tak, aby przenoszenie, otwieranie, zamykanie i opróżnianie pojemnika było bezproblemowe. Bardzo długa dysza szczelinowa i dysza samochodowa są idealne do czyszczenia samochodu. Urządzenie jest łatwe do czyszczenia po zastosowaniu, aby zapewnić długą żywotność produktu.
Cechy i zalety
Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczeniaDokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki wydajnej metodzie głębokiego odsysania. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.
Zdejmowany zbiornik wody czystejZbiornik świeżej wody można łatwo napełniać i opróżniać bez konieczności otwierania odkurzacza piorącego. Odporny na uderzenia i półprzezroczysty zbiornik zapewniający długą żywotność. Zbiornik świeżej wody z łatwością umieszcza się w urządzeniu.
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia. Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie. Uchwyt z funkcją blokady do ciągłego spryskiwania podczas czyszczenia dużych powierzchni tekstylnych.
Wielofunkcyjny produkt 3 w 1
- Wszechstronny do głębokiego odsysania powierzchni tekstylnych oraz do odkurzania na mokro i sucho dywanów i twardych podłóg z odpowiednimi akcesoriami.
Wygodny uchwyt do przenoszenia 3 w 1
- Zaprojektowany z myślą o wygodzie podczas przenoszenia oraz otwierania, zamykania i opróżniania zbiornika.
Ergonomiczne akcesoria do głębokiego odsysania, odkurzania na mokro i sucho
- Łatwe mocowanie i zwalnianie akcesoriów za pomocą jednego kliknięcia.
- Dodatkowa wygoda ergonomicznej ssawki podłogowej do odkurzania dużych powierzchni pokrytych dywanami.
- Wszechstronny w stosowaniu z szeroką gamą akcesoriów do odkurzania na mokro i sucho, takich jak ssawka podłogowa Clips do stosowania na twardych posadzkach i dywanach, a także kompatybilny z szerokim asortymentem akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych.
Praktyczne opcje przechowywania akcesoriów
- Akcesoria i wąż można przechowywać na obudowie urządzenia i na małej półce. Dzięki temu wszystko jest na swoim miejscu i zawsze pod ręką, gdy jest potrzebne.
- Poręczna półka na urządzeniu do przechowywania gąbek, ściereczek i innych małych przedmiotów, które są w zasięgu ręki podczas czyszczenia.
- Praktyczny haczyk na kabel ułatwiający przechowywanie kabla zasilającego.
Solidna obudowa urządzenia i odporny na uderzenia zbiornik świeżej wody
- Dopracowany pod kątem dużej wytrzymałości
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Szerokość robocza (mm)
|227
|Zasięg działania (m)
|8
|Pojemność zbiornika czystej wody (l)
|4
|Pojemność zbiornika brudnej wody (l)
|4
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kabel zasilający (m)
|6
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|430 x 385 x 535
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
¹⁾ Dotyczy tylko funkcji prania (czyszczenie ekstrakcyjne).
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Rury do ekstrakcji: 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne
- Dysza podłogowa spryskująco-odsysająca z adapterem do posadzek twardych: 227 mm
- Ssawka podłogowa do odkurzania na mokro i sucho: Klipsy do użytku na twardych posadzkach i dywanach
- Elastyczna ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki
- Filtr piankowy
- Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 100 ml
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt.
- 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
Wyposażenie
- Ssawka samochodowa
- Listwa odbojowa
- Wygodny uchwyt 3 w 1
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Schowek na drobne przedmioty
Zastosowania
- Dywany
- Tapicerowane meble
- Wykładzina/dywan
- Siedzenia samochodowe
- Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki
- Materace
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
