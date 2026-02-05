Odkurzacz piorący SE 2 Spot Care
Kompaktowy i łatwy w obsłudze odkurzacz piorący SE 2 Spot to idealny pomocnik do szybkiego i precyzyjnego usuwania plam oraz zabrudzeń z tapicerki i tekstyliów.
Poręczny odkurzacz piorący SE 2 Spot to idealny pomocnik do natychmiastowego i precyzyjnego usuwania plam z tapicerki i tekstyliów. Szybko radzi sobie z brudem i nieprzyjemnymi zapachami, skutecznie usuwając na przykład plamy po jedzeniu i napojach. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji urządzenie jest wyjątkowo łatwe w użyciu i nie zajmuje wiele miejsca podczas przechowywania, co pozwala na jego błyskawiczne użycie w przypadku niespodziewanych zabrudzeń. Długi, 4,5-metrowy kabel zapewnia elastyczność i swobodę ruchu podczas czyszczenia w dowolnym miejscu. Praktyczne miejsce do przechowywania akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu sprawia, że wszystkie końcówki są zawsze pod ręką. Zestaw zawiera szczotkę do usuwania plam, dyszę do czyszczenia tapicerki oraz detergent.
Cechy i zalety
Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczeniaDokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni. Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki wydajnej technologii spryskująco-odsysającej oraz mocnemu, ale energooszczędnemu silnikowi.
Specjalnie opracowane akcesoria do dogłębnego czyszczeniaDysza piorąca do tapicerki umożliwia szybkie i łatwe usuwanie zanieczyszczeń. Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia. Szczotka do usuwania plam do precyzyjnego i skutecznego czyszczenia uporczywych lub zaschniętych zabrudzeń.
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsceMożliwość elastycznego użytkowania również w wąskich i trudno dostępnych obszarach. Praktyczny uchwyt umożliwia szybkie oraz wygodne transportowanie urządzenia. Dzięki kompaktowym wymiarom nie zabiera miejsca podczas przechowywania.
Praktyczny schowek na akcesoria i wąż
- Urządzenie można łatwo transportować jedną ręką - wszystkie akcesoria oraz wąż można przechowywać na urządzeniu.
- Wszystkie akcesoria przymocowane do urządzenia są zawsze pod ręką.
Prosta i wygodna obsługa
- Łatwe włączanie i wyłączanie parownicy
- Intuicyjna obsługa.
- Gotowy do natychmiastowej pracy.
System dwóch zbiorników
- Zbiornik do czystej wody można łatwo napełnić.
- Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
- Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia.
- Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie.
- Obrotowe złącze węża umożliwia jeszcze większą swobodę ruchów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|450
|Zasięg działania (m)
|6,3
|Pojemność zbiornika czystej wody (l)
|1,5
|Pojemność zbiornika brudnej wody (l)
|0,8
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kabel zasilający (m)
|4,5
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|385 x 215 x 310
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 1.8 m
- Dysza do tapicerki spryskująco-odsysająca: 88 mm
- Pędzel do bejcy
- Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 100 ml
- 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
Wyposażenie
- Przechowywanie przewodu zasilającego na obudowie
- System dwóch zbiorników
- Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia
Wideo
Zastosowania
- Dywany
- Tapicerka
- Tapicerowane meble
- Siedzenia samochodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.