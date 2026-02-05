Poręczny odkurzacz piorący SE 2 Spot to idealny pomocnik do natychmiastowego i precyzyjnego usuwania plam z tapicerki i tekstyliów. Szybko radzi sobie z brudem i nieprzyjemnymi zapachami, skutecznie usuwając na przykład plamy po jedzeniu i napojach. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji urządzenie jest wyjątkowo łatwe w użyciu i nie zajmuje wiele miejsca podczas przechowywania, co pozwala na jego błyskawiczne użycie w przypadku niespodziewanych zabrudzeń. Długi, 4,5-metrowy kabel zapewnia elastyczność i swobodę ruchu podczas czyszczenia w dowolnym miejscu. Praktyczne miejsce do przechowywania akcesoriów bezpośrednio na urządzeniu sprawia, że wszystkie końcówki są zawsze pod ręką. Zestaw zawiera szczotkę do usuwania plam, dyszę do czyszczenia tapicerki oraz detergent.