Akumulatorowy odkurzacz piorący SE 3-18 Compact Battery Set
Wydajny odkurzacz piorący zachwyci dokładnym czyszczeniem włókien tekstylnych powierzchni znajdujących się we wnętrzu samochodu, swobodą ruchu dzięki 18 V akumulatorowi i funkcją płukania umożliwiającą czyszczenie urządzenia po zakończeniu pracy. W zestawie z akumulatorem i ładowarką.
Dokładne czyszczenie włókien z maksymalną swobodą ruchów: Urządzenie SE 3-18 Compact do ekstrakcji natryskowej dokładnie i bez pozostałości czyści tekstylne powierzchnie. Kompaktowa budowa urządzenia sprawia, że jest ono nie tylko poręczne, ale może być także dzięki 18 V akumulatorowi Kärcher Battery Power wykorzystywane niezależnie od źródła zasilania. Pozwala to na wyczyszczenie wnętrza pojazdu w zaledwie od 12 do 24 minut. W mgnieniu oka usuniesz zanieczyszczenia z siedzeń samochodowych, dywaników i bagażnika, a także mebli ogrodowych i tapicerki – tak samo skutecznie, jak przy pomocą naszych przewodowych urządzeń do ekstrakcji natryskowej. Długi oraz elastyczny wąż ssący z wewnętrznym wężem do środka czyszczącego, zapewniają wygodę i elastyczność podczas czyszczenia, nawet w trudno dostępnych miejscach. Nawet po zakończeniu czyszczenia urządzenie do ekstrakcji natryskowej zachwyci Cię higieniczną funkcją opłukiwania, która usuwa zanieczyszczenia z urządzenia oraz węża, a tym samym zapobiega namnażaniu się bakterii i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Zgodne z mottem „czysty pojazd, czyste urządzenie czyszczące”. Z urządzeniem dostarczany jest 18 V / 2,5 Ah akumulator KärcherBattery Power oraz ładowarka.
Cechy i zalety
Sprawdzona technologia Kärcher ze ssawką szczelinową oraz do tapicerki, dla uzyskania optymalnych efektów czyszczeniaDokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Wydajna ekstrakcja natryskowa umożliwia szybkie czyszczenie bez wysiłku. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.
Wymienna bateria 18 VUżytkowanie urządzenia niezależne od źródła zasilania zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Higieniczna funkcja opłukiwania zbiornikaPo zakończeniu czyszczenia urządzenie jest opłukiwane. To pozwala usunąć pozostałości zanieczyszczeń i uniknąć nieprzyjemnych zapachów, które powodują nagromadzone bakterie. Urządzenie można szybko schować.
Wygodny wąż 2 w 1
- Wewnętrzny wąż spryskujący zapewnia bardzo wygodne czyszczenie.
- Długi i elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie zwłaszcza w trudnodostępnych oraz wąskich przestrzeniach.
- Obrotowe złącze węża umożliwia jeszcze większą swobodę ruchów.
System dwóch zbiorników
- Zbiornik do czystej wody można łatwo napełnić.
- Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Praktyczny schowek na akcesoria i wąż
- Urządzenie można łatwo transportować jedną ręką - wszystkie akcesoria oraz wąż można przechowywać na urządzeniu.
- Wszystkie akcesoria przymocowane do urządzenia są zawsze pod ręką.
Kompaktowy design i niewielkie rozmiary ułatwiają transport, przenoszenie i przechowywanie urządzenia.
- Możliwość elastycznego użytkowania również w wąskich i trudno dostępnych obszarach.
- Praktyczny uchwyt umożliwia szybkie oraz wygodne transportowanie urządzenia.
Schowek na małe akcesoria
- Praktyczne przechowywanie w trakcie czyszczenia.
- Do gąbek, ściereczek i innych małych przedmiotów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|184
|Szerokość robocza (mm)
|75
|Pojemność zbiornika czystej wody (l)
|1,7
|Pojemność zbiornika brudnej wody (l)
|2,9
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|ok. 12 (2,5 Ah)
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|116
|Moc znamionowa (A)
|1,5
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|446 x 225 x 261
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Długość węża ssącego: 1.9 m
- Ssawka do tapicerki
- Ssawka szczelinowa do ekstrakcji natryskowej
- Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 100 ml
- System do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
Wyposażenie
- Funkcja czyszczenia systemu
- Praktyczny schowek na wąż i akcesoria
- Schowek na drobne przedmioty
Wideo
Zastosowania
- Siedzenia samochodowe
- Tapicerowane meble
- Tapicerka
- Dywany
