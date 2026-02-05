Funkcja dogłębnego czyszczenia i niewielki rozmiar: odkurzacz piorący SE 3 Compact Home to wydajne, energooszczędne i niezwykle dokładne urządzenie do czyszczenia powierzchni tekstylnych. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi urządzenie jest niezwykle poręczne. Po skończonej pracy można odłożyć je w dowolne miejsce, zapewniając sobie ciągłą gotowość do ponownego dogłębnego i wygodnego czyszczenia, nawet w przypadku nagłej potrzeby. Zanieczyszczenia są szybko i skutecznie usuwane z tapicerowanych mebli, dywanów i chodników. Długi i giętki wąż ssący z wbudowanym przewodem na środek czyszczący gwarantuje dużą wygodę i elastyczność nawet podczas pracy w trudno dostępnych miejscach. Długi przewód zasilający zapewnia maksymalny zakres ruchu. Dzięki praktycznej opcji przechowywania akcesoriów na urządzeniu, są one zawsze pod ręką. System zbiornika 2 w 1 sprawia, że użytkownicy nie mają kontaktu z brudem. Po zakończeniu czyszczenia odkurzacz piorący dodatkowo zachwyca funkcją automatycznego czyszczenia, która zapobiega tworzeniu się bakterii i nieprzyjemnych zapachów. W zestawie znajduje się dysza spryskująco-odsysająca do czyszczenia tapicerki, ssawka szczelinowa do prania i środek czyszczący.