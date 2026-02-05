Dogłębne czyszczenie w połączeniu z ergonomiczną konstrukcją i wielofunkcyjnością: odkurzacz piorący SE 5 o atrakcyjnym designie zapewnia higieniczne czyszczenie wielu rodzajów powierzchni tekstylnych, takich jak wykładziny podłogowe, tapicerka i meble tapicerowane, dywaniki, wykładziny na schodach, materace, gobeliny i fotele samochodowe. Sprawdzona technologia spryskująco-odsysająca Kärcher zapewnia najlepsze efekty czyszczenia: świeża woda z kranu i środek do czyszczenia Kärcher Carpet Cleaner RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem w głąb włókien, po czym zostają wessane wraz z rozpuszczonym brudem – rozwiązanie idealne dla rodzin, alergików i posiadaczy zwierząt. Model SE 5 to wielofunkcyjny produkt 3 w 1 do pracy na mokro i sucho również dzięki szerokiej gamie jego akcesoriów. Wyposażenie to obejmuje: dwuzbiornikowy system z wyjmowanymi zbiornikami na czystą i brudną wodę, ergonomiczny uchwyt oraz praktyczny schowek na akcesoria na urządzeniu. Po użyciu urządzenie można łatwo wyczyścić, co zapewnia jego długą żywotność.