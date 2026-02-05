Odkurzacz piorący SE 6 Signature Line
Odkurzacz piorący SE 6 Signature Line wyjątkowo dokładnie czyści powierzchnie tekstylne i zapewnia higienę dogłębną. Idealny dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami.
Tylko nasze innowacyjne i wydajne produkty posiadają podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Oprócz napisu jako ekskluzywnego elementu wzornictwa, odkurzacz piorący SE 6 Signature Line zdobywa punkty dzięki imponującej wydajności czyszczenia i szerokiej gamie akcesoriów. Dzięki atrakcyjnej konstrukcji, urządzenie zapewnia higieniczną czystość na wielu powierzchniach tekstylnych. Sprawdzona technologia głębokiego odsysania Kärcher zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia: Świeża woda z kranu i środek do czyszczenia dywanów Kärcher RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem głęboko w powierzchnie tekstylne i odkurzane wraz z rozpuszczonym brudem. Jest to idealne rozwiązanie dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. SE 6 Signature Line to wielofunkcyjny produkt 3 w 1, który dzięki swoim akcesoriom może być używany jako odkurzacz do pracy na mokro/sucho. Inne funkcje wyposażenia: system 2-zbiornikowy z wyjmowanym zbiornikiem świeżej i brudnej wody, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport i praktyczny schowek na akcesoria na urządzeniu. Po użyciu urządzenie można łatwo wyczyścić, co zapewnia długą żywotność produktu.
Cechy i zalety
Korzyści Signature LinePodpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję. Ekskluzywny, ergonomiczny uchwyt do mocowania na rurach zapewnia lepsze prowadzenie podczas głębokiego odsysania na podłogach pokrytych wykładziną.
Sprawdzona technologia Kärcher dla optymalnych rezultatów czyszczeniaDokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki wydajnej metodzie głębokiego odsysania. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.
Wygodny system 2 zbiornikówDwa oddzielne zbiorniki na świeżą i brudną wodę z uchwytem do przenoszenia. Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
- Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia.
- Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie.
- Uchwyt z funkcją blokady do ciągłego spryskiwania podczas czyszczenia dużych powierzchni tekstylnych.
Wielofunkcyjny produkt 3 w 1
- Wszechstronny do głębokiego odsysania powierzchni tekstylnych oraz do odkurzania na mokro i sucho dywanów i twardych podłóg z odpowiednimi akcesoriami.
Ergonomiczny uchwyt pomocniczy
- Uchwyt do wygodnego i łatwego odkurzania dużych powierzchni tekstylnych.
- Regulowana wysokość: Położenie uchwytu można indywidualnie dostosować do wzrostu użytkownika.
- Wygodna obsługa oburęczna.
Ergonomiczne akcesoria do głębokiego odsysania, odkurzania na mokro i sucho
- Łatwe mocowanie i zwalnianie akcesoriów za pomocą jednego kliknięcia.
- Wygodne korzystanie z ergonomicznej ssawki do prania podłóg na dużych powierzchniach dywanowych przy użyciu uchwytu pomocniczego, a także ssawki do prania tapicerki i ssawki szczelinowej do prania powierzchni tapicerowanych.
- Wszechstronne zastosowanie z szeroką gamą akcesoriów do odkurzania na mokro i sucho, takich jak ssawka podłogowa do odkurzania na sucho i kompatybilna z szerokim wyborem akcesoriów do odkurzaczy na mokro/sucho.
Praktyczne opcje przechowywania akcesoriów
- Akcesoria i wąż ssący można schować na urządzeniu. Dzięki temu wszystko jest uporządkowane i zawsze pod ręką w miejscu użytkowania.
Wygodne czyszczenie dzięki płaskiemu filtrowi falistemu
- Nieprzerwane odkurzanie na mokro i sucho, brak przerw w pracy spowodowanych wymianą filtra.
- Dokładne odkurzanie z funkcją zbierania kurzu.
- Oddzielna pokrywa filtra zapewnia wygodne i szybkie wyjmowanie filtra bez kontaktu z brudem.
Atrakcyjny design z dużymi przyciskami, poręcznymi przełącznikami obrotowymi i ergonomicznie ukształtowanym uchwytem do przenoszenia
- Łatwa obsługa.
- Umożliwia wygodny transport odkurzacza piorącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1000
|Szerokość robocza (mm)
|227
|Pojemność zbiornika czystej wody (l)
|4
|Pojemność zbiornika brudnej wody (l)
|4
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kabel zasilający (m)
|6
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|12,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|424 x 320 x 466
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2 m
- Rury do ekstrakcji: 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne
- Dysza podłogowa spryskująco-odsysająca z adapterem do posadzek twardych: 227 mm
- Dysza do tapicerki spryskująco-odsysająca: 88 mm
- Dysza szczelinowa spryskująco-odsysająca
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka podłogowa do odkurzania na sucho: Przełączana
- Ssawka do tapicerki
- Płaski filtr falisty: Standard
- Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 1 l
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt.
- 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
Wyposażenie
- Uchwyt pomocniczy
- System dwóch zbiorników
- Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia
Zastosowania
- Dywany
- Tapicerowane meble
- Wykładzina/dywan
- Siedzenia samochodowe
- Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki
- Materace
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.