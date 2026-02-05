Odkurzacz piorący SE 6 Signature Line

Odkurzacz piorący SE 6 Signature Line wyjątkowo dokładnie czyści powierzchnie tekstylne i zapewnia higienę dogłębną. Idealny dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami.

Tylko nasze innowacyjne i wydajne produkty posiadają podpis pioniera technologii i założyciela firmy Alfreda Kärchera. Oprócz napisu jako ekskluzywnego elementu wzornictwa, odkurzacz piorący SE 6 Signature Line zdobywa punkty dzięki imponującej wydajności czyszczenia i szerokiej gamie akcesoriów. Dzięki atrakcyjnej konstrukcji, urządzenie zapewnia higieniczną czystość na wielu powierzchniach tekstylnych. Sprawdzona technologia głębokiego odsysania Kärcher zapewnia najlepsze rezultaty czyszczenia: Świeża woda z kranu i środek do czyszczenia dywanów Kärcher RM 519 są rozpylane pod ciśnieniem głęboko w powierzchnie tekstylne i odkurzane wraz z rozpuszczonym brudem. Jest to idealne rozwiązanie dla rodzin, alergików i gospodarstw domowych ze zwierzętami. SE 6 Signature Line to wielofunkcyjny produkt 3 w 1, który dzięki swoim akcesoriom może być używany jako odkurzacz do pracy na mokro/sucho. Inne funkcje wyposażenia: system 2-zbiornikowy z wyjmowanym zbiornikiem świeżej i brudnej wody, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport i praktyczny schowek na akcesoria na urządzeniu. Po użyciu urządzenie można łatwo wyczyścić, co zapewnia długą żywotność produktu.

Cechy i zalety
Podpis założyciela firmy Alfreda Kärchera oznacza produkt jako najlepsze urządzenie Kärcher w swojej kategorii. Inne ekskluzywne korzyści obejmują wsparcie aplikacji i przedłużoną gwarancję. Ekskluzywny, ergonomiczny uchwyt do mocowania na rurach zapewnia lepsze prowadzenie podczas głębokiego odsysania na podłogach pokrytych wykładziną.
Dokładne czyszczenie włókien tekstylnych powierzchni. Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki wydajnej metodzie głębokiego odsysania. Niska wilgoć resztkowa umożliwia szybkie schnięcie tekstylnych powierzchni.
Dwa oddzielne zbiorniki na świeżą i brudną wodę z uchwytem do przenoszenia. Wygodne demontowanie i opróżnianie zbiornika do brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Wysoce elastyczny wąż 2 w 1
  • Zintegrowany wąż natryskowy zapewnia wysoki komfort podczas czyszczenia.
  • Długi, bardzo elastyczny wąż ssący zapewnia wygodne czyszczenie.
  • Uchwyt z funkcją blokady do ciągłego spryskiwania podczas czyszczenia dużych powierzchni tekstylnych.
Wielofunkcyjny produkt 3 w 1
  • Wszechstronny do głębokiego odsysania powierzchni tekstylnych oraz do odkurzania na mokro i sucho dywanów i twardych podłóg z odpowiednimi akcesoriami.
Ergonomiczny uchwyt pomocniczy
  • Uchwyt do wygodnego i łatwego odkurzania dużych powierzchni tekstylnych.
  • Regulowana wysokość: Położenie uchwytu można indywidualnie dostosować do wzrostu użytkownika.
  • Wygodna obsługa oburęczna.
Ergonomiczne akcesoria do głębokiego odsysania, odkurzania na mokro i sucho
  • Łatwe mocowanie i zwalnianie akcesoriów za pomocą jednego kliknięcia.
  • Wygodne korzystanie z ergonomicznej ssawki do prania podłóg na dużych powierzchniach dywanowych przy użyciu uchwytu pomocniczego, a także ssawki do prania tapicerki i ssawki szczelinowej do prania powierzchni tapicerowanych.
  • Wszechstronne zastosowanie z szeroką gamą akcesoriów do odkurzania na mokro i sucho, takich jak ssawka podłogowa do odkurzania na sucho i kompatybilna z szerokim wyborem akcesoriów do odkurzaczy na mokro/sucho.
Praktyczne opcje przechowywania akcesoriów
  • Akcesoria i wąż ssący można schować na urządzeniu. Dzięki temu wszystko jest uporządkowane i zawsze pod ręką w miejscu użytkowania.
Wygodne czyszczenie dzięki płaskiemu filtrowi falistemu
  • Nieprzerwane odkurzanie na mokro i sucho, brak przerw w pracy spowodowanych wymianą filtra.
  • Dokładne odkurzanie z funkcją zbierania kurzu.
  • Oddzielna pokrywa filtra zapewnia wygodne i szybkie wyjmowanie filtra bez kontaktu z brudem.
Atrakcyjny design z dużymi przyciskami, poręcznymi przełącznikami obrotowymi i ergonomicznie ukształtowanym uchwytem do przenoszenia
  • Łatwa obsługa.
  • Umożliwia wygodny transport odkurzacza piorącego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Znamionowa moc wejściowa (W) 1000
Szerokość robocza (mm) 227
Pojemność zbiornika czystej wody (l) 4
Pojemność zbiornika brudnej wody (l) 4
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Kabel zasilający (m) 6
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 7,5
Waga z opakowaniem (kg) 12,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 424 x 320 x 466
Rozmiar nominalny akcesoriów (mm) 35

Zakres dostawy

  • Długość węża ssącego: 2 m
  • Rury do ekstrakcji: 2 szt., 0.5 m, Tworzywo sztuczne
  • Dysza podłogowa spryskująco-odsysająca z adapterem do posadzek twardych: 227 mm
  • Dysza do tapicerki spryskująco-odsysająca: 88 mm
  • Dysza szczelinowa spryskująco-odsysająca
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka podłogowa do odkurzania na sucho: Przełączana
  • Ssawka do tapicerki
  • Płaski filtr falisty: Standard
  • Środki czyszczące: Środek do czyszczenia dywanów i tapicerki RM 519, 1 l
  • Fizelinowa torebka filtracyjna: 1 szt.
  • 2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym

Wyposażenie

  • Uchwyt pomocniczy
  • System dwóch zbiorników
  • Praktyczne przechowywanie węża i wyposażenia
Zastosowania
  • Dywany
  • Tapicerowane meble
  • Wykładzina/dywan
  • Siedzenia samochodowe
  • Tekstylia domowe, np. zasłony lub poszewki na poduszki
  • Materace
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

