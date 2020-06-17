Mycie samochodu: jak i czym skutecznie umyć auto?

Myjnia ręczna: wady i zalety

Samoobsługowe myjnie samochodowe to popularny sposób na przywrócenie blasku samochodowi. Stanowią dobrą opcję dla osób, które nie mają gdzie umyć swojego samochodu – gdy mycie auta na podwórku nie wchodzi w grę. Myjnia bezdotykowa jest tańsza od myjni automatycznej średnio o 30–50%, jest dostępna właściwie wszędzie jako osobny obiekt, przy stacjach benzynowych i centrach handlowych.

Główną wadą myjni ręcznej jest ryzyko zabrudzenia odzieży, ponieważ woda z detergentami rozpryskuje się dokoła. Dlatego jeżeli myjesz samochód, zawsze ubierz się na roboczo. Nie zawsze istnieje możliwość doczyszczenia samochodu metodą bezdotykową. Nie każdy rodzaj zanieczyszczenia może zostać usunięty bez ingerencji mechanicznej, np. za pomocą gąbki, przez co auto może być umyte niedokładnie. Ryzykowne są również same detergenty, bo mogą być gorszej jakości, przez co nie będą się dokładnie spłukiwać i na samochodzie pozostanie biały nalot.

Dodajmy, że detergenty na myjni samoobsługowej występują w formie mikroproszku lub aktywnej piany. Wymagają one intensywnego spłukiwania. Taka technika mycia zbliża się niebezpiecznie do piaskowania delikatnego lakieru. Uważać należy również na ciśnienie wody. Stosowanie zbyt wysokiego ciśnienia na uszkodzonej powłoce lakierniczej może spowodować trwałe uszkodzenie lakieru.

Co istotne, korzystanie z myjni bezdotykowej zimą jest niewskazane. Oblodzone podłoże jest niebezpieczne dla osoby myjącej auto, a woda zamarzająca we wnękach karoserii i na szybach musi zostać usunięta.

Zalety:

Łatwy dostęp – myjnie bezdotykowe znajdziesz niemal w każdej miejscowości,

– myjnie bezdotykowe znajdziesz niemal w każdej miejscowości, Atrakcyjna cena – cena niższa niż w myjni automatycznej,

– cena niższa niż w myjni automatycznej, Możliwość samodzielnego wyboru programu i pełna kontrola nad czasem mycia,

i pełna kontrola nad czasem mycia, Bezdotykowa metoda ogranicza ryzyko powstawania rys przy prawidłowym użyciu.

Wady:

Ryzyko niedokładnego domycia zakamarków bez użycia gąbki czy szczotki.

bez użycia gąbki czy szczotki. Jakość detergentów bywa niska – mogą zostawiać biały nalot.

– mogą zostawiać biały nalot. Wysokie ciśnienie wody może uszkodzić lakier , zwłaszcza w przypadku odprysków.

, zwłaszcza w przypadku odprysków. Rozpryskiwana woda może zabrudzić odzież – mycie wymaga przygotowania.

– mycie wymaga przygotowania. Zimą korzystanie z myjni bezdotykowej jest ryzykowne – zamarzająca woda stanowi zagrożenie.



Wskazówka: Jeżeli szukasz sprawdzonej myjni bezdotykowej, sprawdź koniecznie, czy w Twojej okolicy nie ma stacji Kärcher Yello. Dostępne są na niej urządzenia z wysokim ciśnieniem wraz z łagodnym środkiem myjącym oraz pianą, które nie pozostawiają żadnych śladów na lakierze. Systemy pielęgnacji woskiem na gorąco (polimer) i płukanie wodą demineralizowaną z funkcją osuszenia powodują, że lakier zachowuje znakomity wygląd przez wiele lat. Więcej dowiesz się z poniższego filmu: