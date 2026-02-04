Środek do czyszczenia felg Premium RM 667, 500ml

Nowy środek do czyszczenia felg o ulepszonej, szybko działającej formule. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe, emisyjne, sól oraz błoto i inne typowe dla felg zabrudzenia. Preparat zmienia kolor na czerwony w momencie, kiedy powinien zostać spłukany.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml) 500
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 8
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 70 x 100 x 245

Właściwości

  • Środek czyszczący Premium do wszystkich rodzajów felg stalowych i aluminiowych.
  • Usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia uliczne i oasdy z soli.
  • Wolny od kwasów
  • Wysoce efektywny
  • Dociera nawet do trudnodostępnych miejsc (najmniejszych zakętów i ciasnych kątów).
  • Krótki czas reakcji
  • Ze wskaźnikiem wydajności. Czerwonawa zmiana koloru wskazuje, jak środek czyszczący działa z upływem czasu
  • Gotowy do użycia
  • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
  • Korpus butelki wykonany jest w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu
Środek do czyszczenia felg Premium RM 667, 500ml
Ostrzeżenia
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.
  • P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P280g Stosować rękawice ochronne.
  • P301+P312a W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
  • P330 Wypłukać usta.
  • P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
  • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Zastosowania
  • Felg