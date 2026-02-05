Ciesz się imponująco wydajnym czyszczeniem! K 7 WCM Car & Home to idealny partner do częstego czyszczenia i uporczywych zanieczyszczeń: jego mocny silnik chłodzony wodą eliminuje zanieczyszczenia ze ścieżek, tarasów, sprzętu ogrodowego i większych pojazdów. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 7 i 1 l środka do czyszczenia kamienia i elewacji. Zawiera również obrotową szczotkę myjącą do usuwania szarej powłoki, suchą ściereczkę, dyszę pianową, która zapewnia dobrze przylegającą pianę i maksymalną moc usuwania brudu, a także 1 l szamponu samochodowego. Aby czyścić powierzchnie szczególnie skutecznie i delikatnie, wystarczy odpowiednio obrócić lancę spryskującą Vario Power (VPS). Inne funkcje obejmują dyszę rotacyjną z obrotową dyszą punktową, która zapewnia doskonałe efekty czyszczenia bez żadnych kompromisów nawet w przypadku uporczywych zanieczyszczeń. Wbudowany filtr wody w niezawodny sposób chroni pompę przed cząstkami zanieczyszczeń. Wszystkie dołączone akcesoria można również przechowywać na samym urządzeniu.