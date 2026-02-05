Myjka ciśnieniowa K 4 Power Control Flex Home & Wood
Urządzenie K 4 Power Control Flex z wężem PremiumFlex oraz pistoletem spustowym G 160 Q Power Control odpowiednie do umiarkowanych zanieczyszczeń na tarasach, meblach ogrodowych i samochodach. Zawiera zestaw do domu i drewna.
Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 Power Control Flex Home & Wood sprawia, że czyszczenie każdej powierzchni właściwym ciśnieniem jest niewiarygodnie proste. Natomiast dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden znalezienie odpowiedniego ciśnienia również nie sprawia żadnego problemu. Konsultant zintegrowany z aplikacją wspiera użytkowników praktycznymi wskazówkami dotyczącymi każdej sytuacji i zadania czyszczenia – zapewniając doskonałe efekty czyszczenia. Z myślą o maksymalnej kontroli poziom ciśnienia można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej i kontrolować na pistolecie spustowym G 160 Q Power Control. Urządzenie K 4 Power Control Flex imponuje również systemem podawania detergentów Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentów, wężem wysokociśnieniowym PremiumFlex dla dodatkowej wygody, uchwytem teleskopowym ułatwiającym transport, systemem Quick Connect oszczędzającym czas i wysiłek przy wkładaniu i wyjmowaniu węża wysokociśnieniowego z urządzenia, a także pistoletem spustowym i pozycją parkowania zapewniającą łatwy dostęp akcesoriów w każdej chwili. Zestaw domowy gwarantuje czyszczenie większych obszarów wokół domu bez chlapania i zawiera przystawkę do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 oraz 1 litr środka do czyszczenia kamienia.
Cechy i zalety
Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymiOptymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexElastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Aplikacja Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
- Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|11,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|18,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|405 x 306 x 584
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T 5, środek do czyszczenia drewna 3 w 1, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 160 Q Pistolet Power Control
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.