Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium doskonale nadaje się do usuwania silnych zanieczyszczeń z domu i samochodu. Chłodzony wodą, a tym samym trwały silnik jest przeznaczony do częstego czyszczenia i gwarantuje niezawodne działanie. Zintegrowany bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia wygodę i dużą elastyczność. Ponadto pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold wyraźnie zmniejsza siłę uchwytu, co umożliwia pracę bez zmęczenia, a dzięki systemowi Quick Connect wąż wysokociśnieniowy można podłączyć szybko i łatwo. Innowacyjna wielostrumieniowa lanca spryskująca 4 w 1 łączy w sobie 4 różne rodzaje strumienia, które można wygodnie regulować, obracając głowicę lancy spryskującej. Co więcej, koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia dodatkową wygodę i precyzyjne dozowanie detergentu w zależności od wykonywanego zadania. Oprócz kabla, akcesoria można również łatwo przechować na urządzeniu, a teleskopowy uchwyt i kółka o miękkiej powierzchni ułatwiają transport. Aby zapewnić jak najlepsze wsparcie podczas użytkowania, aplikacja Kärcher Home & Garden oferuje zintegrowanego konsultanta ds. zastosowań, a także przydatne porady i wskazówki.