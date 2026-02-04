Bez względu na to, czy czyścisz zabłoconą nawierzchnię, brudny bagażnik czy meble ogrodowe – K Silent eco!Booster firmy Kärcher usunie umiarkowane zanieczyszczenia w mgnieniu oka. Innowacyjna, cicha technologia zmniejsza odczuwalny poziom hałasu o 50 procent w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Dzięki temu możesz skutecznie myć powierzchnie pod wysokim ciśnieniem, nie zakłócając spokoju rodziny czy sąsiadów. W zestawie znajdują się trzy lance spryskujące, które stanowią idealne rozwiązanie, które można zastosować w każdym rodzaju czyszczenia. Dzięki lancy Vario Power Spray możesz precyzyjnie dostosować ciśnienie do każdej powierzchni. eco!Booster sprawdza się przy delikatnych powierzchniach, a dzięki o 50% wyższej wydajności czyszczenia w porównaniu z płaskim strumieniem, oszczędza wodę, energię i czas. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia dokładne czyszczenie uporczywych zabrudzeń. W skład zestawu wchodzi również pistolet, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex oraz dysza pianowa. Dzięki niewielkim rozmiarom K Silent eco!Booster można przechowywać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.