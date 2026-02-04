Myjka ciśnieniowa K Silent eco!Booster
K Silent eco!Booster – wyjątkowo cicha, niewielka, ale wydajna myjka ciśnieniowa. Wyposażona w elastyczny wąż wysokociśnieniowy, dyszę pianową, lancę spryskującą Vario Power i dyszę rotacyjną oraz eco!Booster.
Bez względu na to, czy czyścisz zabłoconą nawierzchnię, brudny bagażnik czy meble ogrodowe – K Silent eco!Booster firmy Kärcher usunie umiarkowane zanieczyszczenia w mgnieniu oka. Innowacyjna, cicha technologia zmniejsza odczuwalny poziom hałasu o 50 procent w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Dzięki temu możesz skutecznie myć powierzchnie pod wysokim ciśnieniem, nie zakłócając spokoju rodziny czy sąsiadów. W zestawie znajdują się trzy lance spryskujące, które stanowią idealne rozwiązanie, które można zastosować w każdym rodzaju czyszczenia. Dzięki lancy Vario Power Spray możesz precyzyjnie dostosować ciśnienie do każdej powierzchni. eco!Booster sprawdza się przy delikatnych powierzchniach, a dzięki o 50% wyższej wydajności czyszczenia w porównaniu z płaskim strumieniem, oszczędza wodę, energię i czas. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia dokładne czyszczenie uporczywych zabrudzeń. W skład zestawu wchodzi również pistolet, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex oraz dysza pianowa. Dzięki niewielkim rozmiarom K Silent eco!Booster można przechowywać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Cechy i zalety
Innowacyjna technologia cichej pracyPięćdziesięcioprocentowa redukcja odczuwalnego poziomu hałasu w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Przyjemniejszy odgłos podczas pracy w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexSzybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Kompaktowe i lekkie urządzenie.Urządzenie może być przechowywane wewnątrz, jak i na zewnątrz. Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Wygodny schowek na akcesoria
- Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Praktyczne przechowywanie przewodu
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj przewód zasilający.
System Quick Connect
- Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie ( /bar)
|20 / maks. 130
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|313 x 262 x 419
Zakres dostawy
- Dysza pianowa: 0.3 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- eco!Booster
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Zintegrowany filtr wody
- Wieszak na kabel zasilający
Wideo
Zastosowania
- Balkon
- Moskitiera
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.