Kompaktowe i lekkie: K Mini Plus to najmniejsze urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher. Kompaktowy design i niewielka waga ułatwiają transportowanie, a także przechowywanie urządzenia. Niewielka moc idealnie sprawdzi się podczas szybkiego i wydajnego czyszczenia balkonów, mebli ogrodowych i tarasowych, a także rowerów i małych samochodów. Wyjątkowo prosta obsługa urządzenia: Zamontowanie pistoletu spryskującego, rury przedłużającej i lancy spryskującej Vario Power zajmie kilka chwil. Szybkozłącze Quick Connect węża wysokociśnieniowego, a także pistolet spustowy można szybko podłączyć do i odłączyć od urządzenia. Podczas użytkowania na pięciometrowym i wyjątkowo cienkim wężu wysokociśnieniowym PremiumFlex nie powstają załamania, a także umożliwia czyszczenie z maksymalną swobodą i elastycznością. Odłączany uchwyt na akcesoria oferuje właściwe przechowywanie wszystkich dostarczonych części. Urządzenie wysokociśnieniowe K Mini Plus jest od razu gotowe do użycia dzięki zestawowi węży, w skład którego wchodzi 6-metrowy wąż ogrodowy, 2 uniwersalne szybkozłącza (jedno z Aqua Stop), jak również adapter do kranu umożliwiający użytkowanie w domu. Zestaw węży można przechowywać w oddzielnym worku.