Ręczna myjka ciśnieniowa zapewnia łatwe i wydajne czyszczenie. Poręczne oraz kompaktowe urządzenie umożliwia pracę w każdym miejscu, bez konieczności długich przygotowań. Błyskawicznie oraz delikatnie usuniesz zanieczyszczenia z mebli ogrodowych, zabawek, koszy, a także wielu innych przedmiotów i powierzchni. Bogata gama opcjonalnie dostępnych akcesoriów takich jak: dysza pianowa, szczotka myjąca, wąż ssący i dysza 5 w 1 umożliwia wszechstronne wykorzystywanie urządzenia. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.