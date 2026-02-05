Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa zapewnia łatwe czyszczenie. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.

Ręczna myjka ciśnieniowa zapewnia łatwe i wydajne czyszczenie. Poręczne oraz kompaktowe urządzenie umożliwia pracę w każdym miejscu, bez konieczności długich przygotowań. Błyskawicznie oraz delikatnie usuniesz zanieczyszczenia z mebli ogrodowych, zabawek, koszy, a także wielu innych przedmiotów i powierzchni. Bogata gama opcjonalnie dostępnych akcesoriów takich jak: dysza pianowa, szczotka myjąca, wąż ssący i dysza 5 w 1 umożliwia wszechstronne wykorzystywanie urządzenia. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.

Cechy i zalety
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymienna bateria 18 V
Wymienna bateria 18 V
Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
Ciśnienie 21 barów zapewnia wydajne, mobilne i łatwe czyszczenie pośrednie. Łatwe w wymianie dysze Quick Connect. Dysza płaska umożliwiająca delikatne czyszczenie jest dostarczana z urządzeniem.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Lekka waga i kompaktowy design urządzenia
Lekka waga i kompaktowy design urządzenia
Optymalna swoboda ruchu i elastyczność podczas czyszczenia. Ręczna, akumulatorowa myjka średniociśnieniowa do zaawansowanego czyszczenia. Możliwe zastosowanie węża ssącego, który jest dostępny oddzielnie, niezależnie od tego, czy dostępne jest przyłącze wody.
Akcesoria do szerokiego zakresu zastosowań
  • Do czyszczenia schodów i innych powierzchni – szczotka PS 20.
  • Lanca MJ 24 wytwarzająca strumień o 5 różnych kształtach.
  • Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc: lanca spryskująca z przegubem 360° – VJ 24.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Ciśnienie (bar) 21
Zakres ciśnienia Średnie ciśnienie
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 170
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) 14 (2,5 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 1,3
Waga z opakowaniem (kg) 2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 292 x 89 x 228

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Zasysanie wody
  • Lanca spryskująca: długi
  • Dysza płaska
  • Zintegrowany filtr wody
  • Filtr
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Wideo

Zastosowania
  • Kwietniki
  • Zabawki
  • Kosze na śmieci
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Rowery
  • Ogrodzenia
  • Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.