Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa zapewnia łatwe czyszczenie. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.
Ręczna myjka ciśnieniowa zapewnia łatwe i wydajne czyszczenie. Poręczne oraz kompaktowe urządzenie umożliwia pracę w każdym miejscu, bez konieczności długich przygotowań. Błyskawicznie oraz delikatnie usuniesz zanieczyszczenia z mebli ogrodowych, zabawek, koszy, a także wielu innych przedmiotów i powierzchni. Bogata gama opcjonalnie dostępnych akcesoriów takich jak: dysza pianowa, szczotka myjąca, wąż ssący i dysza 5 w 1 umożliwia wszechstronne wykorzystywanie urządzenia. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 18 VTechnologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.Ciśnienie 21 barów zapewnia wydajne, mobilne i łatwe czyszczenie pośrednie. Łatwe w wymianie dysze Quick Connect. Dysza płaska umożliwiająca delikatne czyszczenie jest dostarczana z urządzeniem.
Lekka waga i kompaktowy design urządzeniaOptymalna swoboda ruchu i elastyczność podczas czyszczenia. Ręczna, akumulatorowa myjka średniociśnieniowa do zaawansowanego czyszczenia. Możliwe zastosowanie węża ssącego, który jest dostępny oddzielnie, niezależnie od tego, czy dostępne jest przyłącze wody.
Akcesoria do szerokiego zakresu zastosowań
- Do czyszczenia schodów i innych powierzchni – szczotka PS 20.
- Lanca MJ 24 wytwarzająca strumień o 5 różnych kształtach.
- Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc: lanca spryskująca z przegubem 360° – VJ 24.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie (bar)
|21
|Zakres ciśnienia
|Średnie ciśnienie
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 170
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|14 (2,5 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|292 x 89 x 228
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Lanca spryskująca: długi
- Dysza płaska
- Zintegrowany filtr wody
- Filtr
Wideo
Zastosowania
- Kwietniki
- Zabawki
- Kosze na śmieci
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Rowery
- Ogrodzenia
- Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.