Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher

Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa - co musisz wiedzieć?

Myjka ciśnieniowa bez kabla – to lekkie i kompaktowe urządzenie, które wytwarza strumień wody pozwalający na czyszczenie rozmaitych obiektów w domu i ogrodzie. Brak konieczności podłączania jej do zasilania i możliwość korzystania z naturalnych źródeł wody (np. deszczówki) sprawiają, że masz pełną kontrolę nad procesem czyszczenia – nawet w najbardziej trudnodostępnych miejscach.

Myjka ciśnieniowa do użytku mobilnego, dzięki strumieniowi wody pod średnim ciśnieniem (21-24 bara, zależnie od modelu), pozwala skutecznie pozbyć się nawet zastarzałego brudu. Możliwość regulacji siły i rozproszenia strumienia, jaką daje lanca myjki (maksymalnie do 5 rodzajów strumienia), pozwala na bezpieczne i efektywne czyszczenie nawet delikatnych i wrażliwych powierzchni.