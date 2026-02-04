Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher to urządzenie z akumulatorem , które ułatwi utrzymanie czystości w ogrodzie i wokół domu. Idealna do szybkiego mycia mebli ogrodowych, narzędzi, rowerów i wielu innych przedmiotów. Wystarczy podłączyć wąż ogrodowy, a myjka jest gotowa do pracy. Bezprzewodowa konstrukcja bezprzewodowej myjki ciśnieniowej zasilanej bateryjnie zapewnia swobodę użytkowania i wygodną obsługę.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa - co musisz wiedzieć?
Myjka ciśnieniowa bez kabla – to lekkie i kompaktowe urządzenie, które wytwarza strumień wody pozwalający na czyszczenie rozmaitych obiektów w domu i ogrodzie. Brak konieczności podłączania jej do zasilania i możliwość korzystania z naturalnych źródeł wody (np. deszczówki) sprawiają, że masz pełną kontrolę nad procesem czyszczenia – nawet w najbardziej trudnodostępnych miejscach.
Myjka ciśnieniowa do użytku mobilnego, dzięki strumieniowi wody pod średnim ciśnieniem (21-24 bara, zależnie od modelu), pozwala skutecznie pozbyć się nawet zastarzałego brudu. Możliwość regulacji siły i rozproszenia strumienia, jaką daje lanca myjki (maksymalnie do 5 rodzajów strumienia), pozwala na bezpieczne i efektywne czyszczenie nawet delikatnych i wrażliwych powierzchni.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher – co nią można wyczyścić?
Myjka ciśnieniowa z baterią pozwala na zrobienie szybkich i kompleksowych porządków w domu, garażu i ogrodzie. Możesz zastosować ją do m.in. skutecznego czyszczenia:
- Akcesoriów, maszyn i narzędzi ogrodowych, takich jak kwietniki, doniczki, szpadle, grabie, motyki, taczki, kosiarki oraz inne sprzęty przeznaczone do prac przydomowych.
- Zabawek dla dzieci wykonanych z tworzyw sztucznych i drewna, w tym również akcesoriów ogrodowych – dziecięcych basenów, przydomowych placów zabaw oraz domków na drzewie.
- Mebli i obiektów ogrodowych/tarasowych/balkonowych – wszystkich sprzętów wykonanych z tworzyw sztucznych, drewna, metalu, szkła lub marmuru. Myjka ciśnieniowa bezprzewodowa do ogrodu pozwoli również na umycie np. szklarni i koszy na śmieci, a także do oczyszczenia ogrodzenia i bramy.
- Rowerów, quadów i samochodów – strumień wody pod ciśnieniem doskonale czyści je z błota, piasku i kurzu. Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa do auta ma także zastosowanie, jako element czyszczący i spłukujący po wcześniejszym rozprowadzeniu po karoserii wody z detergentem.
Szybsza od swojego cienia
Innowacyjne, bezprzewodowe, ręczne urządzenia ciśnieniowe zasilane 18 V baterią litowo-jonową. Wyróżnia się natychmiastową gotowością do pracy, poręcznością i wyjątkowo kompaktowymi wymiarami. W krótkim czasie i bez wysiłku pozwoli Ci umyć rower, taras, meble ogrodowe inne nieduże obiekty wokół domu. Dzięki funkcji zasysania wody jest niezależna od sieci wodociągowej i może pracować w terenie.
KHB 5 Battery z 18 V baterią
Wystarczy tylko podłączyć wąż ogrodowy i można rozpocząć mycie. Maksymalny czas pracy na baterii wynosi 10 lub 20 minut w zależności od zastosowanej baterii (18 lub 36 V). Wyświetlacz LCD informuje na bieżąco o stanie naładowania baterii. KHB 5 jest polecane do ekspresowego mycia mebli i narzędzi ogrodowych, rowerów oraz innych obiektów w ogrodzie i w otoczeniu domu w tzw. międzyczasie. Urządzenie czyści wydajnie i jednocześnie delikatnie, dlatego umożliwia skuteczne mycie wrażliwych powierzchni, a dzięki kompaktowym gabarytom, jest łatwe do przechowywania.
Bogata oferta akcesoriów
PS 20 Szczotka do powierzchni płaskich
Szczotka do czyszczenia niedużych powierzchni i schodów. Doskonałe uzupełnienie dla bateryjnej myjki ciśnieniowej KHB 5.
MJ 24 lanca multi jet 5 w 1
Lanca wytwarzająca strumień o 5 różnych kształtach: punktowy, płaski, do płukania, rozproszony (mgiełka) oraz do nawadniania wybieranych poprzez przekręcenie głowicy.
VJ 24 lanca spryskująca z przegubem 360°
Krótka lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia i ruchomym przegubem w zakresie 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obiektów np. kosiarki bez wody odpryskującej w kierunku osoby czyszczącej.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher – poznaj jej zalety
Myjka ciśnieniowa do użytku mobilnego marki Kärcher to niewielkie, ale skuteczne i wydajne urządzenie, zmieniające dynamikę domowych i ogrodowych porządków. Wśród jej największych zalet są m.in.:
- Szybkość przygotowania do pracy – wystarczy włożyć do myjki naładowaną baterią litowo-jonową i podłączyć wąż ssący do źródła wody (którym może być np. przenośne, składane wiadro wypełnione deszczówką lub kranówką).
- Wygoda użytkowania w każdych warunkach – bezprzewodowa myjka ciśnieniowa to kompaktowy sprzęt o niskiej wadze (średnio 1,3 kg bez akcesoriów), co sprawia, że z jej użytkowaniem poradzą sobie nawet osoby dysponujące niewielką siłą. Brak konieczności podłączenia pod źródło zasilania i możliwość korzystania z mobilnego źródła wody sprawiają, że umożliwia ona porządki w nawet najtrudniej dostępnych miejscach.
- Duża skuteczność do zastosowań domowych – bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher wytwarza ciśnienie rzędu 21-24 barów i tłoczy 170-200 l wody na godzinę. Pozwala to zarówno na czyszczenie wstępne jak i zaawansowane domowych sprzętów i obiektów przez 12-14 minut (na jednym ładowaniu).
- Wskaźnik czasu pracy baterii – myjka ciśnieniowa do użytku mobilnego jest wyposażona w elektroniczny wskaźnik. Możesz na nim sprawdzić stan naładowania baterii, pozostały czas pracy, czas ładowania oraz pojemność baterii. Stosowane w myjce ogniwa litowo-jonowe są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
- System Quick Connect – myjki są wyposażone w system umożliwiający szybkie i proste podłączanie węża ssącego (bez użycia narzędzi).
Możliwość dopasowania siły i rozproszenia strumienia – zależnie od modelu myjki wyposażone są m.in. w dyszę płaskostrumieniową do delikatnego czyszczenia i rotacyjną do uporczywego brudu. Lanca MJ 24 wytwarza strumień o 5 różnych kształtach (punktowy, płaski, płuczący, mgiełkowy i strumieniowy). Lanca spryskująca z przegubem 360° – VJ 24 przeznaczona jest do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Schody wyczyścisz szczotką PS 20.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące myjek bezprzewodowych
Zastanawiasz się, czy bezprzewodowa myjka ciśnieniowa Kärcher to urządzenie odpowiednie do Twoich potrzeb? Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane w jej kontekście pytania.
Jak długo trwa ładowanie bezprzewodowej myjki ciśnieniowej?
Czas ładowania, jaki jest potrzebny, by myjka ciśnieniowa z baterią mogła być gotowa do pracy, może się różnić zależnie od modelu i typu zasilającej jego baterie ładowarki. Na przykład szybka ładowarka do baterii 18 V/2,5 A jest tak wydajna, że naładowanie baterii do 80 % zajmuje zaledwie 45 minut.
Jakie są zalety bezprzewodowej myjki ciśnieniowej?
Główne cechy, dzięki którym bezprzewodowa myjka ciśnieniowa cieszy się tak dużą popularnością, to:
- Mobilne czyszczenie – niezależne od dostępu do źródła prądu – dzięki wymiennym akumulatorom 18 V i ładowarce.
- Błyskawiczna gotowość do pracy – wystarczy włożyć baterię i podłączyć wąż ssący, by rozpocząć działanie.
- Optymalne dopasowanie ciśnienia i przepływu wody – dzięki regulowanej lancy i różnego typu dyszom – pozwala na skuteczne mycie obiektów, które najczęściej tego wymagają, takich jak rowery, meble ogrodowe czy tarasy.
- Opcjonalne akcesoria (np. szczotka do czyszczenia schodów, dysza pianowa) pozwalają szybko doczyścić obiekty, dla których działanie samej wody pod ciśnieniem to za mało.
Czy myjka bezprzewodowa ma odpowiednią moc?
Tak, myjka ciśnieniowa z akumulatorem podaje wodę o ciśnieniu 21 (modele KHB 4-18) lub 24 bary (modele KHB 6), co sprawia, że czyszczenie nią jest dokładne i skuteczne.
Na moc myjki wpływa również wydajność tłoczenia wody – w zakresie od 170 l/h do 200 l/h.
Dodatkowo lanca wytwarza strumienie o kilku różnych kształtach (np. punktowy, płaski, płuczący, mgiełkowy i strumieniowy), które można dopasować do typu zabrudzeń i delikatności czyszczonej powierzchni.