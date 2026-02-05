Ręczna akumulatorowa myjka średniociśnieniowa OC 7-18 jest idealnym towarzyszem do mobilnego sprzątania i optymalnie usuwa średnie zanieczyszczenia w podróży i w domu. Oprócz bezpośredniego podłączenia do węża ogrodowego, ręczna myjka średniociśnieniowa oferuje również opcję pobierania wody z zewnętrznych źródeł, takich jak kanistry lub pojemniki na wodę. Jest to możliwe dzięki wężowi ssącemu o długości do 5 metrów wyposażonemu w filtr wody. W połączeniu z wydajnym wymiennym akumulatorem Kärcher 18 V myjka OC 7-18 jest całkowicie niezależna od przyłączy zasilania i wody. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodną obsługę, a 2-stopniowa regulacja ciśnienia umożliwia dostosowanie ciśnienia w zakresie od 11 do 24 barów, co jest idealne do delikatnych powierzchni lub wydłużenia czasu pracy akumulatora. Wyświetlacz LED informuje o wybranym trybie i stanie naładowania akumulatora. Dysza Multi Jet 5 w 1 umożliwia szybkie przełączanie między pięcioma rodzajami strumienia, a technologia dysz Kärcher zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie , nawet wrażliwych powierzchni. Myjka OC 7-18 może być zatem używana na wiele sposobów, czy to na kempingu, po wycieczce rowerowej czy w ogrodzie.