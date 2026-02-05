Myjka terenowa OC 7-18 Handheld
Ręczna akumulatorowa myjka średniociśnieniowa OC 7-18 Handheld do wydajnego czyszczenia mobilnego. Elastyczne zastosowanie dzięki wężowi ssącemu i regulacji ciśnienia.
Ręczna akumulatorowa myjka średniociśnieniowa OC 7-18 jest idealnym towarzyszem do mobilnego sprzątania i optymalnie usuwa średnie zanieczyszczenia w podróży i w domu. Oprócz bezpośredniego podłączenia do węża ogrodowego, ręczna myjka średniociśnieniowa oferuje również opcję pobierania wody z zewnętrznych źródeł, takich jak kanistry lub pojemniki na wodę. Jest to możliwe dzięki wężowi ssącemu o długości do 5 metrów wyposażonemu w filtr wody. W połączeniu z wydajnym wymiennym akumulatorem Kärcher 18 V myjka OC 7-18 jest całkowicie niezależna od przyłączy zasilania i wody. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodną obsługę, a 2-stopniowa regulacja ciśnienia umożliwia dostosowanie ciśnienia w zakresie od 11 do 24 barów, co jest idealne do delikatnych powierzchni lub wydłużenia czasu pracy akumulatora. Wyświetlacz LED informuje o wybranym trybie i stanie naładowania akumulatora. Dysza Multi Jet 5 w 1 umożliwia szybkie przełączanie między pięcioma rodzajami strumienia, a technologia dysz Kärcher zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie , nawet wrażliwych powierzchni. Myjka OC 7-18 może być zatem używana na wiele sposobów, czy to na kempingu, po wycieczce rowerowej czy w ogrodzie.
Cechy i zalety
Czyszczenie mobilne
- Dzięki dołączonemu wężowi ssącemu i akumulatorowi Kärcher 18 V (brak w zestawie) czyszczenie w podróży jest łatwe i mobilne – niezależnie od dostępu do wody i prądu.
- Elastyczna w użyciu do wielu różnych zadań związanych z czyszczeniem, np. rowerów, sprzętu ogrodowego i kempingowego, wózków dziecięcych lub samochodu.
- Woda może być dostarczana za pośrednictwem podłączonego węża ogrodowego lub węża ssącego z zewnętrznego źródła wody.
Regulacja ciśnienia ze wskaźnikiem LED
- W zależności od zadania czyszczenia można przełączać się między trybem Max (24 bar) a trybem eco!Mode¹⁾ (ok. 11 bar). Idealny do delikatnych powierzchni lub w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora do 30 minut.
- Dioda LED informuje o wybranym trybie i o aktualnym stanie naładowania akumulatora.
Kompleksowy zakres akcesoriów
- Dysza Multi Jet łączy w sobie pięć rodzajów strumienia w jednym urządzeniu, które można regulować po prostu przekręcając głowicę dyszy.
- Wąż ssący umożliwia korzystanie z wody z zewnętrznych źródeł, takich jak kanister, wiadro lub strumień. Maksymalna swoboda ruchu dzięki długości 5 m.
- Strumień piany ułatwia precyzyjne nanoszenie detergentu, zapewniając jeszcze skuteczniejsze czyszczenie uporczywych zanieczyszczeń.
Skuteczne i delikatne średnie ciśnienie
- Dzięki wydajnej technologii dysz Kärcher i Multi Jet 5 w 1, myjka ciśnieniowa czyści delikatnie i oszczędza wodę. Zanieczyszczenia są bardzo skutecznie usuwane.
- Idealny wybór do ochrony delikatnych elementów w rowerach, takich jak łożyska, uszczelki lub piasty.
- Niezawodne i precyzyjne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Lekka i ergonomiczna konstrukcja
- Dzięki niewielkiemu ciężarowi i ergonomicznej konstrukcji, myjka średniociśnieniowa jest również wygodna podczas długich cykli roboczych.
- Kompaktowa konstrukcja urządzenia zapewnia niewielki rozmiar opakowania do transportu i przechowywania.
Akumulator 18 V Kärcher Battery Power (brak w zestawie)
- Technologia czasu rzeczywistego z wyświetlaczem LCD baterii: pokazuje pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania i pojemność baterii.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie (bar)
|24
|Zakres ciśnienia
|Średnie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|200
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / 14 Tryb eco!efficiency: / 30
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|277 x 75 x 231
¹⁾ W trybie eco!Mode zużycie wody jest zmniejszone o 20%, a zużycie energii o 59% w porównaniu do najwyższego ustawienia (tryb Max).
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Dysza pianowa
- Złączka 3/4"
- Multi Jet 5 w 1
- Wąż ssący
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Zintegrowany filtr wody
- Filtr
Wideo
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Zabawki
- Kosze na śmieci
- Samochody
- Żaluzje/rolety