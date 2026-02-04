Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Power Control

Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Power Control ze zbiornikiem na środek czyszczący przeznaczone do lekkich zanieczyszczeń. Z praktycznym konsultantem mobilnym oraz pomocnymi poradami dostępnymi przez aplikację.

Z aplikacją Kärcher Home & Garden urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K 2 Premium Power Control pozwala osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty. Aplikacja z pomocnym konsultantem mobilnym, który podczas każdego czyszczenia wspiera użytkownika praktycznymi poradami i wskazówkami. Aplikacja umożliwia również dostęp do pełnej oferty usług, w tym informacji dotyczących urządzenia, zastosowania, a także portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada pistolet spryskujący, 2 lance oraz szybkozłącze Quick Connect. Wartość ciśnienia można bezpośrednio ustawić na lancy Click Vario Power – dla maksymalnej kontroli podczas każdego czyszczenia. Urządzenie posiada również teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości do wygodnego transportu oraz przechowywania, demontowalny zbiornik na środek czyszczący umożliwiający łatwe napełnianie, a także praktyczne uchwyty na akcesoria, wysokociśnieniowy pistolet oraz przewód. Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K 2 Power Control jest doskonałe do czyszczenia np.: rowerów, narzędzi i mebli ogrodowych.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Power Control: Aplikacja Home & Garden
Aplikacja Home & Garden
Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Power Control: Pistolet spryskujący i lanca spryskująca z systemem szybkozłącza Quick Connect
Pistolet spryskujący i lanca spryskująca z systemem szybkozłącza Quick Connect
Wystarczy włożyć i przekręcić — dostępne są dwie różne lance spryskujące. Optymalne ustawienie ciśnienia: wybór 3 poziomów ciśnienia, a także trybu podawania środka czyszczącego. Łatwa kontrola: symbole na lancach spryskujących pokazują aktualne ustawienie.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium Power Control: Regulowany uchwyt teleskopowy
Regulowany uchwyt teleskopowy
Regulowana długość. W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.
Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący
  • Czysto i wygodnie: zbiornik na środek czyszczący można wyjmować w celu jego napełnienia.
  • Proste korzystanie ze środków czyszczących.
  • Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,4
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,1
Waga z opakowaniem (kg) 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 246 x 280 x 586

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Lanca Vario Power Click
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 7 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zbiornik
  • Uchwyt teleskopowy
  • Zintegrowany filtr wody
