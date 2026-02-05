Oprócz kompaktowych rozmiarów ułatwiających przenoszenie, wysokie możliwości myjki K 2 Classic Car & Home sprawiają, że jest to szczególnie atrakcyjny zakup. Korzystne wymiary urządzenia wysokociśnieniowego znacząco ułatwiają przenoszenie i jednocześnie sprawiają, że zajmuje ono minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw do czyszczenia samochodów zawiera szczotkę do skutecznego usuwania zabrudzeń na pojeździe, a także dyszę do piany i szampon samochodowy (500 ml). Zestaw do czyszczenia wokół domu zawiera akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1, a także środek czyszczący do balkonów i tarasów (500 ml). Pozostałe wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, wąż wysokociśnieniowy o długości 3 m, lancę spryskującą, dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania najbardziej uporczywych zanieczyszczeń oraz zintegrowany filtr wody chroniący pompę przed drobnymi zanieczyszczeniami.