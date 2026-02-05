Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car & Home
Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Classic Car & Home do usuwania mniejszych i lekkich zanieczyszczeń. Łatwe w przechowywaniu i transporcie. Zawiera zestaw do czyszczenia samochodu i wokół domu.
Oprócz kompaktowych rozmiarów ułatwiających przenoszenie, wysokie możliwości myjki K 2 Classic Car & Home sprawiają, że jest to szczególnie atrakcyjny zakup. Korzystne wymiary urządzenia wysokociśnieniowego znacząco ułatwiają przenoszenie i jednocześnie sprawiają, że zajmuje ono minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw do czyszczenia samochodów zawiera szczotkę do skutecznego usuwania zabrudzeń na pojeździe, a także dyszę do piany i szampon samochodowy (500 ml). Zestaw do czyszczenia wokół domu zawiera akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1, a także środek czyszczący do balkonów i tarasów (500 ml). Pozostałe wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, wąż wysokociśnieniowy o długości 3 m, lancę spryskującą, dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania najbardziej uporczywych zanieczyszczeń oraz zintegrowany filtr wody chroniący pompę przed drobnymi zanieczyszczeniami.
Cechy i zalety
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowieWąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Wygodna w trzymaniuUrządzenie jest łatwe w transporcie, a uchwyt transportowy nie zajmuje dodatkowego miejsca podczas przechowywania.
Easy ConnectWąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
- Lance są zawsze pod ręką, a po zakończonej pracy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|maks. 110 / maks. 11
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1,4
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|178 x 219 x 415
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
- Zestaw do mycia samochodu: Szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy 0,5 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- 1-stopniowa lanca spryskująca
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 3 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
- Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.