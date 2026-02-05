Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car & Home

Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Classic Car & Home do usuwania mniejszych i lekkich zanieczyszczeń. Łatwe w przechowywaniu i transporcie. Zawiera zestaw do czyszczenia samochodu i wokół domu.

Oprócz kompaktowych rozmiarów ułatwiających przenoszenie, wysokie możliwości myjki K 2 Classic Car & Home sprawiają, że jest to szczególnie atrakcyjny zakup. Korzystne wymiary urządzenia wysokociśnieniowego znacząco ułatwiają przenoszenie i jednocześnie sprawiają, że zajmuje ono minimalną ilość miejsca podczas przechowywania. Zestaw do czyszczenia samochodów zawiera szczotkę do skutecznego usuwania zabrudzeń na pojeździe, a także dyszę do piany i szampon samochodowy (500 ml). Zestaw do czyszczenia wokół domu zawiera akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1, a także środek czyszczący do balkonów i tarasów (500 ml). Pozostałe wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, wąż wysokociśnieniowy o długości 3 m, lancę spryskującą, dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania najbardziej uporczywych zanieczyszczeń oraz zintegrowany filtr wody chroniący pompę przed drobnymi zanieczyszczeniami.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car & Home: Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Wąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car & Home: Wygodna w trzymaniu
Wygodna w trzymaniu
Urządzenie jest łatwe w transporcie, a uchwyt transportowy nie zajmuje dodatkowego miejsca podczas przechowywania.
Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car & Home: Easy Connect
Easy Connect
Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
  • Lance są zawsze pod ręką, a po zakończonej pracy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1,4
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,4
Waga z opakowaniem (kg) 7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 178 x 219 x 415

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Zestaw do mycia samochodu: Szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy 0,5 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • 1-stopniowa lanca spryskująca
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 3 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car & Home
Myjka ciśnieniowa K 2 Classic Car & Home
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.