Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ
Pożegnaj się z zanieczyszczeniami: urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium FJ pozwala zachować najlepszy wygląd posesji, mebli ogrodowych i mniejszych powierzchni ogrodowych. Zawiera dyszę pianową.
Zanieczyszczenia na samochodach, schodach, narzędziach ogrodniczych i meblach ogrodowych to już przeszłość: myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ z pojedynczą lancą spryskującą i dyszę rotacyjną z obrotową dyszą punktową to idealne rozwiązanie do okazjonalnego czyszczenia posesji. Płynnie obracające się koła sprawiają, że urządzenie K 2 Premium FJ jest łatwe w transporcie wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie 4-metrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można z łatwością przechowywać na urządzeniu K 2 Premium FJ. Zestaw zawiera dyszę pianową zapewniającą dobrze przylegającą pianę i maksymalną siłę rozpuszczania zanieczyszczeń.
Cechy i zalety
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Duże kołaWygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
System Quick ConnectUmożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|maks. 110 / maks. 11
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,4
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|242 x 285 x 790
Zakres dostawy
- Dysza pianowa: 0.3 l
- Środki czyszczące: Szampon samochodowy (gotowy do użycia) RM 562
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- 1-stopniowa lanca spryskująca
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.