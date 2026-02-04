Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ

Pożegnaj się z zanieczyszczeniami: urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium FJ pozwala zachować najlepszy wygląd posesji, mebli ogrodowych i mniejszych powierzchni ogrodowych. Zawiera dyszę pianową.

Zanieczyszczenia na samochodach, schodach, narzędziach ogrodniczych i meblach ogrodowych to już przeszłość: myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ z pojedynczą lancą spryskującą i dyszę rotacyjną z obrotową dyszą punktową to idealne rozwiązanie do okazjonalnego czyszczenia posesji. Płynnie obracające się koła sprawiają, że urządzenie K 2 Premium FJ jest łatwe w transporcie wszędzie tam, gdzie jest potrzebne. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie 4-metrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można z łatwością przechowywać na urządzeniu K 2 Premium FJ. Zestaw zawiera dyszę pianową zapewniającą dobrze przylegającą pianę i maksymalną siłę rozpuszczania zanieczyszczeń.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ: Wygoda przechowywania
Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ: Duże koła
Duże koła
Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ: System Quick Connect
System Quick Connect
Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) maks. 110 / maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,4
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,2
Waga z opakowaniem (kg) 6,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 242 x 285 x 790

Zakres dostawy

  • Dysza pianowa: 0.3 l
  • Środki czyszczące: Szampon samochodowy (gotowy do użycia) RM 562
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • 1-stopniowa lanca spryskująca
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 4 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 2 Premium FJ
