Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal Plus Home

Mała i zajmująca niewiele miejsca myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal Plus Home jest idealna do czyszczenia powierzchni ogrodowych, mebli ogrodowych, tarasów i samochodów. Z zestawem Home Kit.

Dzięki małej i zajmującej niewiele miejsca myjce ciśnieniowej K 3 Horizontal Plus Home brud należy już do przeszłości. Dzięki 5-metrowemu wężowi wysokociśnieniowemu myjka ciśnieniowa jest idealna do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym, a nawet pojazdom. Zestaw Home Kit gwarantuje bezrozpryskowe czyszczenie większych powierzchni wokół domu i zawiera akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1 oraz 500 ml środka czyszczącego Patio & Deck. Dzięki lancy Vario Power Spray ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, podczas gdy pompa jest chroniona przez filtr wody - co zapewnia długą żywotność. Dzięki niewielkiej wadze i praktycznemu uchwytowi do przenoszenia, model K 3 Horizontal Plus Home można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody, system Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można łatwo przechowywać na samym urządzeniu.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal Plus Home: Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
Prosty design i niewielkie wymiary. Możliwość przenoszenia jedną ręką.
Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal Plus Home: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal Plus Home: Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
System Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar) 20 - maks. 120
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (W) 1600
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,6
Waga z opakowaniem (kg) 7,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 197 x 264

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 5 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wieszak na kabel zasilający
Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal Plus Home
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

