Myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal Plus Home
Mała i zajmująca niewiele miejsca myjka ciśnieniowa K 3 Horizontal Plus Home jest idealna do czyszczenia powierzchni ogrodowych, mebli ogrodowych, tarasów i samochodów. Z zestawem Home Kit.
Dzięki małej i zajmującej niewiele miejsca myjce ciśnieniowej K 3 Horizontal Plus Home brud należy już do przeszłości. Dzięki 5-metrowemu wężowi wysokociśnieniowemu myjka ciśnieniowa jest idealna do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym, a nawet pojazdom. Zestaw Home Kit gwarantuje bezrozpryskowe czyszczenie większych powierzchni wokół domu i zawiera akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1 oraz 500 ml środka czyszczącego Patio & Deck. Dzięki lancy Vario Power Spray ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, podczas gdy pompa jest chroniona przez filtr wody - co zapewnia długą żywotność. Dzięki niewielkiej wadze i praktycznemu uchwytowi do przenoszenia, model K 3 Horizontal Plus Home można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody, system Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można łatwo przechowywać na samym urządzeniu.
Cechy i zalety
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsceProsty design i niewielkie wymiary. Możliwość przenoszenia jedną ręką.
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącegoWygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
System Quick Connect
- Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Perfekcyjnie dopasowane akcesoria
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar)
|20 - maks. 120
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 380
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (W)
|1600
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|7,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 197 x 264
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich, środek czyszczący do balkonów i tarasów Patio & Deck, 0,5 l
- Przedłużka lancy spryskującej
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 5 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
- Wieszak na kabel zasilający
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.