Dzięki małej i zajmującej niewiele miejsca myjce ciśnieniowej K 3 Horizontal Plus Home brud należy już do przeszłości. Dzięki 5-metrowemu wężowi wysokociśnieniowemu myjka ciśnieniowa jest idealna do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym, a nawet pojazdom. Zestaw Home Kit gwarantuje bezrozpryskowe czyszczenie większych powierzchni wokół domu i zawiera akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 1 oraz 500 ml środka czyszczącego Patio & Deck. Dzięki lancy Vario Power Spray ciśnienie wody można łatwo dostosować do powierzchni za pomocą ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, podczas gdy pompa jest chroniona przez filtr wody - co zapewnia długą żywotność. Dzięki niewielkiej wadze i praktycznemu uchwytowi do przenoszenia, model K 3 Horizontal Plus Home można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody, system Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Wszystkie dostarczone akcesoria można łatwo przechowywać na samym urządzeniu.