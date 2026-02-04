Myjka ciśnieniowa, która idzie o krok dalej – limitowana edycja czarnej myjki K 4 Power Control Go!Further, wykonana w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾ z ekskluzywnymi akcesoriami, oferuje najlepsze efekty czyszczenia i wysoki poziom wygody. Natomiast dzięki aplikacji Kärcher Home & Garden znalezienie odpowiedniego ciśnienia również nie sprawia żadnego problemu. Konsultant zintegrowany z aplikacją wspiera użytkowników praktycznymi wskazówkami dotyczącymi każdej sytuacji i zadania czyszczenia – zapewniając doskonałe efekty czyszczenia. Z myślą o maksymalnej kontroli poziom ciśnienia można łatwo regulować poprzez obracanie lancy spryskującej i kontrolować na pistolecie G 160 Q Power Control. Urządzenie K 4 Power Control Flex imponuje również systemem podawania detergentów Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentów, wężem wysokociśnieniowym PremiumFlex dla dodatkowej wygody, uchwytem teleskopowym ułatwiającym transport, systemem Quick Connect oszczędzającym czas i wysiłek przy wkładaniu i wyjmowaniu węża wysokociśnieniowego z urządzenia, a także pistoletem i pozycją parkowania zapewniającą łatwy dostęp akcesoriów w każdej chwili.