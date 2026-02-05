Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium Connect Facade
Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium Connect do domu i samochodu oferuje wydajność powierzchniową 60 m²/h z silnikiem chłodzonym wodą, wężem PremiumFlex i bębnem na wąż.
Dzięki trwałemu, chłodzonemu wodą silnikowi myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium Connect Facade zapewnia stałą moc do częstych zadań związanych z czyszczeniem, a bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia elastyczność. Pistolet G 180 Q Comfort Connect zawiera wyświetlacz LCD z 3 poziomami ciśnienia, w tym tryb eco!Mode i 2 poziomami dozowania detergentu. Funkcja COMFORT!Hold znacznie zmniejsza siłę uchwytu, a regulacja orientacji nadgarstka na pistolecie znacznie poprawia ergonomię. Zawiera zestaw do elewacji z miękką szczotką do powierzchni WB 60 i eco!Booster zapewniający wydajną pracę i oszczędność wody, energii i czasu. System Quick Connect umożliwia łatwe podłączenie węża wysokociśnieniowego, a lanca spryskująca Multi Jet 4 w 1 łączy w sobie 4 rodzaje strumienia, które można wygodnie wybierać, po prostu obracając głowicę lancy spryskującej. Koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia optymalną aplikację detergentu w zależności od obszaru użytkowania. Dzięki połączeniu Bluetooth z aplikacją Kärcher Home & Garden, ciśnienie można wygodnie ustawić za pomocą smartfona. Aplikacja oferuje pomocnego doradcę ds. zastosowań oraz praktyczne porady i wskazówki.
Cechy i zalety
Inteligentna koncepcja urządzenia
- Konstrukcja urządzenia posiada uporządkowane system zasilania urządzenia (kable i węże). Zapewnia to swobodę ruchów i przestrzeń roboczą oraz ogólnie ułatwia obsługę kabli i węży.
- Prawidłowe ustawienie urządzenia, tak aby przyłącza węża i kabla znajdowały się od strony źródła zasilania i wody, sprawia, że czyszczenie staje się znacznie wygodniejsze
Lanca 4-w-1 Multi Jet
- Wiele opcji czyszczenia dzięki 4 różnym dyszom w jednej lancy spryskującej.
- Dla większej wygody nie ma potrzeby wymiany lancy. Wystarczy obrócić głowicę lancy natryskowej, aby zmienić rodzaj strumienia.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
- Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
- Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
- Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
- Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Ergonomiczny transport
- Teleskopowy uchwyt z mechanizmem zatrzaskowym umożliwia łatwy, wygodny i ergonomiczny transport.
- Ogumione kółka pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie urządzenia.
- Uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwe i ergonomiczne podnoszenie urządzenia.
Aplikacja Home & Garden
- Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
- Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- Do 80% mniejsze zużycie wody w porównaniu do konwencjonalnego węża ogrodowego²⁾.
- Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 600
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|19
|Waga z opakowaniem (kg)
|26,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ²⁾ Wewnętrzne warunki testowe: natężenie przepływu myjki ciśnieniowej wynosi 40% natężenia przepływu węża ogrodowego przy jednoczesnym skróceniu czasu czyszczenia o połowę. Natężenie przepływu oraz rzeczywiste wartości oszczędności wody i czasu różnią się w zależności od klasy urządzenia, stopnia zanieczyszczenia i lokalizacji. / ³⁾ W ustawieniu/poziomie eco!Mode zużycie wody jest zmniejszone o 30%, a zużycie energii o 35% w porównaniu z najwyższym ustawieniem (3 poziom).
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia elewacji i paneli fotowoltaicznych: K 7 (seria Comfort): eco!Booster, szczotka do mycia miękkich powierzchni, przedłużacz pojedynczej lancy
- Przedłużka lancy spryskującej
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 626, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 w 1
- eco!Booster
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Utrzymanie redukcji ciśnienia na pistolecie
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
- Regulacja detergentu w dyszy pianowej
- Uchwyt teleskopowy
- Wbudowany uchwyt do przenoszenia
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- 2 haki na kabel zasilający: szybka zmiana ssawek
- Koła z miękką powierzchnią
- Połączenie przez Bluetooth
- obsługa za pomocą aplikacji
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Ogrodzenia
- Murki ogrodowe
- Teren wokół domu i ogród
- Samochody
- Mobilne domy
- Rowery
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.