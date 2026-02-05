Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium Connect Facade

Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium Connect do domu i samochodu oferuje wydajność powierzchniową 60 m²/h z silnikiem chłodzonym wodą, wężem PremiumFlex i bębnem na wąż.

Dzięki trwałemu, chłodzonemu wodą silnikowi myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium Connect Facade zapewnia stałą moc do częstych zadań związanych z czyszczeniem, a bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia elastyczność. Pistolet G 180 Q Comfort Connect zawiera wyświetlacz LCD z 3 poziomami ciśnienia, w tym tryb eco!Mode i 2 poziomami dozowania detergentu. Funkcja COMFORT!Hold znacznie zmniejsza siłę uchwytu, a regulacja orientacji nadgarstka na pistolecie znacznie poprawia ergonomię. Zawiera zestaw do elewacji z miękką szczotką do powierzchni WB 60 i eco!Booster zapewniający wydajną pracę i oszczędność wody, energii i czasu. System Quick Connect umożliwia łatwe podłączenie węża wysokociśnieniowego, a lanca spryskująca Multi Jet 4 w 1 łączy w sobie 4 rodzaje strumienia, które można wygodnie wybierać, po prostu obracając głowicę lancy spryskującej. Koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia optymalną aplikację detergentu w zależności od obszaru użytkowania. Dzięki połączeniu Bluetooth z aplikacją Kärcher Home & Garden, ciśnienie można wygodnie ustawić za pomocą smartfona. Aplikacja oferuje pomocnego doradcę ds. zastosowań oraz praktyczne porady i wskazówki.

Cechy i zalety
Inteligentna koncepcja urządzenia
  • Konstrukcja urządzenia posiada uporządkowane system zasilania urządzenia (kable i węże). Zapewnia to swobodę ruchów i przestrzeń roboczą oraz ogólnie ułatwia obsługę kabli i węży.
  • Prawidłowe ustawienie urządzenia, tak aby przyłącza węża i kabla znajdowały się od strony źródła zasilania i wody, sprawia, że czyszczenie staje się znacznie wygodniejsze
Lanca 4-w-1 Multi Jet
  • Wiele opcji czyszczenia dzięki 4 różnym dyszom w jednej lancy spryskującej.
  • Dla większej wygody nie ma potrzeby wymiany lancy. Wystarczy obrócić głowicę lancy natryskowej, aby zmienić rodzaj strumienia.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
  • Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
  • Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
  • Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
  • Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
  • Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Ergonomiczny transport
  • Teleskopowy uchwyt z mechanizmem zatrzaskowym umożliwia łatwy, wygodny i ergonomiczny transport.
  • Ogumione kółka pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie urządzenia.
  • Uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwe i ergonomiczne podnoszenie urządzenia.
Aplikacja Home & Garden
  • Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
  • Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
  • Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Zrównoważony rozwój
  • Konstrukcja w 30% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • Do 80% mniejsze zużycie wody w porównaniu do konwencjonalnego węża ogrodowego²⁾.
  • Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 600
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 60
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Znamionowa moc wejściowa (kW) 3
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 19
Waga z opakowaniem (kg) 26,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ²⁾ Wewnętrzne warunki testowe: natężenie przepływu myjki ciśnieniowej wynosi 40% natężenia przepływu węża ogrodowego przy jednoczesnym skróceniu czasu czyszczenia o połowę. Natężenie przepływu oraz rzeczywiste wartości oszczędności wody i czasu różnią się w zależności od klasy urządzenia, stopnia zanieczyszczenia i lokalizacji. / ³⁾ W ustawieniu/poziomie eco!Mode zużycie wody jest zmniejszone o 30%, a zużycie energii o 35% w porównaniu z najwyższym ustawieniem (3 poziom).

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia elewacji i paneli fotowoltaicznych: K 7 (seria Comfort): eco!Booster, szczotka do mycia miękkich powierzchni, przedłużacz pojedynczej lancy
  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 626, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q Connect
  • Multi Jet 4 w 1
  • eco!Booster
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Utrzymanie redukcji ciśnienia na pistolecie
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
  • Regulacja detergentu w dyszy pianowej
  • Uchwyt teleskopowy
  • Wbudowany uchwyt do przenoszenia
  • Silnik chłodzony wodą
  • Zintegrowany filtr wody
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • 2 haki na kabel zasilający: szybka zmiana ssawek
  • Koła z miękką powierzchnią
  • Połączenie przez Bluetooth
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
Myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium Connect Facade
Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Ogrodzenia
  • Murki ogrodowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Samochody
  • Mobilne domy
  • Rowery
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.