Dzięki trwałemu, chłodzonemu wodą silnikowi myjka ciśnieniowa K 7 Comfort Premium Connect Facade zapewnia stałą moc do częstych zadań związanych z czyszczeniem, a bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia elastyczność. Pistolet G 180 Q Comfort Connect zawiera wyświetlacz LCD z 3 poziomami ciśnienia, w tym tryb eco!Mode i 2 poziomami dozowania detergentu. Funkcja COMFORT!Hold znacznie zmniejsza siłę uchwytu, a regulacja orientacji nadgarstka na pistolecie znacznie poprawia ergonomię. Zawiera zestaw do elewacji z miękką szczotką do powierzchni WB 60 i eco!Booster zapewniający wydajną pracę i oszczędność wody, energii i czasu. System Quick Connect umożliwia łatwe podłączenie węża wysokociśnieniowego, a lanca spryskująca Multi Jet 4 w 1 łączy w sobie 4 rodzaje strumienia, które można wygodnie wybierać, po prostu obracając głowicę lancy spryskującej. Koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia optymalną aplikację detergentu w zależności od obszaru użytkowania. Dzięki połączeniu Bluetooth z aplikacją Kärcher Home & Garden, ciśnienie można wygodnie ustawić za pomocą smartfona. Aplikacja oferuje pomocnego doradcę ds. zastosowań oraz praktyczne porady i wskazówki.