Myjka ciśnieniowa K 5 Power Control Flex Stairs
Większa kontrola: urządzenie K 5 Power Control Flex Stairs z wężem PremiumFlex i pistoletem spustowym G 160 Q Power Control nadaje się do usuwania silnych zanieczyszczeń w całym domu. Zawiera zestaw do mycia schodów.
Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego K 5 Power Control Flex Stairs każdą powierzchnię można wyczyścić z użyciem odpowiedniego ciśnienia. Konsultant zintegrowany z aplikacją Kärcher Home & Garden pomaga użytkownikowi znaleźć właściwe ciśnienie, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących każdej sytuacji i zadania – aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia. Urządzenie wysokociśnieniowe imponuje również systemem podawania detergentów Kärcher Plug 'n' Clean do łatwej wymiany detergentów, wężem wysokociśnieniowym PremiumFlex dla dodatkowej wygody, wysokiej jakości aluminiowym uchwytem teleskopowym ułatwiającym transport, systemem Quick Connect oszczędzającym czas i wysiłek przy wkładaniu i wyjmowaniu węża wysokociśnieniowego z urządzenia i pistoletu spustowego, a także pozycją parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów w każdej chwili. Zawiera zestaw do mycia schodów: Szczotka PS 30, która dzięki trzem zintegrowanym dyszom wysokociśnieniowym skutecznie usuwa uporczywe zanieczyszczenia z różnych powierzchni, jednocześnie oszczędzając czas.
Cechy i zalety
Pistolet Power Control z systemem Quick Connect i lancami spryskującymiOptymalne ustawienia do każdej powierzchni. 3 poziomy ciśnienia i 1 tryb środka czyszczącego. Pełna kontrola: manualny wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexElastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Aplikacja Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
- Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 500
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|17,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|405 x 306 x 584
Zakres dostawy
- Szczotka Power PS 30
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 160 Q Pistolet Power Control
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
- Zasysanie wody
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Stopnie zewnętrzne
- Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
- Murki ogrodowe
- Fasady
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.