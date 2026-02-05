Myjka ciśnieniowa K 4 Comfort Premium Veranda
Myjka ciśnieniowa K 4 Comfort Premium Veranda z wydajnością powierzchniową 30 m²/h, wężem PremiumFlex, bębnem na wąż i silnikiem chłodzonym wodą jest idealna do domu i samochodu. Zawiera zestaw do mycia werandy.
K 4 Comfort Premium to wydajna i wygodna myjka ciśnieniowa, idealna do usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń wokół domu i samochodu. Jej trwały, chłodzony wodą silnik zapewnia stałą wydajność, a wygodny bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia elastyczność. Pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold zmniejsza siłę uchwytu o nawet 50 procent, co umożliwia pracę bez zmęczenia, a dzięki systemowi Quick Connect wąż wysokociśnieniowy można szybko podłączyć. Innowacyjna wielostrumieniowa lanca spryskująca 4 w 1 łączy w sobie 4 różne rodzaje strumienia, które można wygodnie regulować, obracając głowicę lancy spryskującej. Zawiera zestaw do mycia werandy z szorowarką PS 30, która usuwa zanieczyszczenia z wielu powierzchni, oraz 1 litrem środka do czyszczenia drewna. Ponadto detergent 2 w 1 zapewnia doskonałą aplikację detergentu w zależności od zastosowania. Kable i akcesoria można kompaktowo przechowywać na urządzeniu. Teleskopowy uchwyt i kółka z miękką powierzchnią umożliwiają łatwy transport. Wsparcie zapewnia aplikacja Kärcher Home & Garden z konsultantem ds. zastosowań, a także poradami i wskazówkami.
Cechy i zalety
Inteligentna koncepcja urządzenia
- Konstrukcja urządzenia posiada uporządkowane system zasilania urządzenia (kable i węże). Zapewnia to swobodę ruchów i przestrzeń roboczą oraz ogólnie ułatwia obsługę kabli i węży.
- Prawidłowe ustawienie urządzenia, tak aby przyłącza węża i kabla znajdowały się od strony źródła zasilania i wody, sprawia, że czyszczenie staje się znacznie wygodniejsze
Wygodny Pistolet z uchwytem COMFORT!Hold i szybkozłączem Quick Connect
- COMFORT!Hold zauważalnie zmniejsza siłę nacisku. Szczególnie korzystne w przypadku długich cykli roboczych do czyszczenia dużych powierzchni.
- Szybkozłącze do łatwego podłączenia węża wysokociśnieniowego.
Lanca 4-w-1 Multi Jet
- Wiele opcji czyszczenia dzięki 4 różnym dyszom w jednej lancy spryskującej.
- Dla większej wygody nie ma potrzeby wymiany lancy. Wystarczy obrócić głowicę lancy natryskowej, aby zmienić rodzaj strumienia.
Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
- Innowacyjna koncepcja dozowania detergentu zapewnia maksymalną elastyczność i optymalne dozowanie dla każdego zadania związanego z czyszczeniem.
- Detergent może być dozowany przez urządzenie i dyszę Multi Jet lub w celu uzyskania większej ilości piany przez dyszę pianową z dozowaniem detergentu.
- Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
- Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
- Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
- Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
- Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Ergonomiczny transport
- Teleskopowy uchwyt z mechanizmem zatrzaskowym umożliwia łatwy, wygodny i ergonomiczny transport.
- Ogumione kółka pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie urządzenia.
- Uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwe i ergonomiczne podnoszenie urządzenia.
Aplikacja Home & Garden
- Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
- Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 20% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- Do 80% mniejsze zużycie wody w porównaniu do konwencjonalnego węża ogrodowego²⁾.
- Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie ( /bar/MPa)
|20 / maks. 130 / 2 - 13
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|12,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|19,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ²⁾ Wewnętrzne warunki testowe: natężenie przepływu myjki ciśnieniowej wynosi 40% natężenia przepływu węża ogrodowego przy jednoczesnym skróceniu czasu czyszczenia o połowę. Natężenie przepływu oraz rzeczywiste wartości oszczędności wody i czasu różnią się w zależności od klasy urządzenia, stopnia zanieczyszczenia i lokalizacji.
Zakres dostawy
- Zestaw weranda: K 4: Szorowarka PS 30, środek do czyszczenia drewna 3 w 1, 1,0 l
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 626, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q COMFORT!Hold
- Multi Jet 4 w 1
- Wąż wysokociśnieniowy: 8 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Utrzymanie redukcji ciśnienia na pistolecie
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
- Regulacja detergentu w dyszy pianowej
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
- Hak na przewód zasilający
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Koła z miękką powierzchnią
Zastosowania
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.