K 4 Comfort Premium to wydajna i wygodna myjka ciśnieniowa, idealna do usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń wokół domu i samochodu. Jej trwały, chłodzony wodą silnik zapewnia stałą wydajność, a wygodny bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia elastyczność. Pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold zmniejsza siłę uchwytu o nawet 50 procent, co umożliwia pracę bez zmęczenia, a dzięki systemowi Quick Connect wąż wysokociśnieniowy można szybko podłączyć. Innowacyjna wielostrumieniowa lanca spryskująca 4 w 1 łączy w sobie 4 różne rodzaje strumienia, które można wygodnie regulować, obracając głowicę lancy spryskującej. Zawiera zestaw do mycia werandy z szorowarką PS 30, która usuwa zanieczyszczenia z wielu powierzchni, oraz 1 litrem środka do czyszczenia drewna. Ponadto detergent 2 w 1 zapewnia doskonałą aplikację detergentu w zależności od zastosowania. Kable i akcesoria można kompaktowo przechowywać na urządzeniu. Teleskopowy uchwyt i kółka z miękką powierzchnią umożliwiają łatwy transport. Wsparcie zapewnia aplikacja Kärcher Home & Garden z konsultantem ds. zastosowań, a także poradami i wskazówkami.