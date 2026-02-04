Myjka ciśnieniowa K 3 Car

Zawsze możesz liczyć na myjkę ciśnieniową K 3 Car: oferuje doskonałe wsparcie w przypadku usuwania lekkich zanieczyszczeń z małych, ogrodowych powierzchni, tarasów, mebli ogrodowych, jak również samochodów, itd. Urządzenie jest dostarczane razem z zestawem do mycia samochodu.

Urządzenie wysokociśnieniowe K 3 Car skutecznie rozprawi się z zanieczyszczeniami. Wąż wysokociśnieniowy o długości 6 metrów sprawia, że Urządzenie wysokociśnieniowe doskonale sprawdzi się podczas okazjonalnego użytkowania w małych ogrodach i na tarasach, jak również w przypadku mebli ogrodowych oraz samochodów, gdyż umożliwia uzyskanie zachwycających rezultatów. Zestaw do mycia samochodu zawiera szczotkę myjącą, która skutecznie usuwa osad oraz dyszę pianową wytwarzającą pianę doskonale przylegającą do powierzchni i rozpuszczającą zanieczyszczenia z maksymalną siłą, jak również 500 ml szamponu samochodowego. Przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS) umożliwia proste dopasowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonej powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a długą żywotność pompy zapewnia filtr wody. Łatwo obracające się koła K 3 Car pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 3 Car: Wygoda przechowywania
Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Myjka ciśnieniowa K 3 Car: Duże koła
Duże koła
Wygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
Myjka ciśnieniowa K 3 Car: System Quick Connect
System Quick Connect
Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,6
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,3
Waga z opakowaniem (kg) 7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 242 x 285 x 805

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia samochodu: Szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy 0,5 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Dysza pianowa
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 3 Car
Myjka ciśnieniowa K 3 Car
Myjka ciśnieniowa K 3 Car

Wideo

Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Tarasy
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Samochody
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

