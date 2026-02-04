Myjka ciśnieniowa K 3 Car
Zawsze możesz liczyć na myjkę ciśnieniową K 3 Car: oferuje doskonałe wsparcie w przypadku usuwania lekkich zanieczyszczeń z małych, ogrodowych powierzchni, tarasów, mebli ogrodowych, jak również samochodów, itd. Urządzenie jest dostarczane razem z zestawem do mycia samochodu.
Urządzenie wysokociśnieniowe K 3 Car skutecznie rozprawi się z zanieczyszczeniami. Wąż wysokociśnieniowy o długości 6 metrów sprawia, że Urządzenie wysokociśnieniowe doskonale sprawdzi się podczas okazjonalnego użytkowania w małych ogrodach i na tarasach, jak również w przypadku mebli ogrodowych oraz samochodów, gdyż umożliwia uzyskanie zachwycających rezultatów. Zestaw do mycia samochodu zawiera szczotkę myjącą, która skutecznie usuwa osad oraz dyszę pianową wytwarzającą pianę doskonale przylegającą do powierzchni i rozpuszczającą zanieczyszczenia z maksymalną siłą, jak również 500 ml szamponu samochodowego. Przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS) umożliwia proste dopasowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonej powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a długą żywotność pompy zapewnia filtr wody. Łatwo obracające się koła K 3 Car pozwalają na przetransportowanie urządzenia do dowolnego miejsca.
Cechy i zalety
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Duże kołaWygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
System Quick ConnectUmożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 380
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,6
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|242 x 285 x 805
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia samochodu: Szczotka + dysza pianowa + szampon samochodowy 0,5 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Dysza pianowa
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Teren wokół domu i ogród
- Tarasy
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Samochody
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.