Brak gniazdka elektrycznego w pobliżu? Żaden problem! Lekka akumulatorowa myjka średniociśnieniowa KHB 6 Plus Battery Set MJ z platformy bateryjnej Kärcher 18 V czyści praktycznie wszystko w domu i ogrodzie bez konieczności podłączania do zasilania. Zakres dostawy obejmuje wąż ssący i zajmujące niewiele miejsca składane wiadro do czyszczenia mobilnego bez podłączenia do wody. Można jej nawet używać z naturalnymi źródłami wody, takimi jak woda deszczowa. Zawarta w zestawie dysza 5-w-1 Multi Jet MJ 24 sprawia, że jest ona idealna do szerokiego zakresu zastosowań. Przełączanie między strumieniem punktowym, płaskim, płuczącym, mgiełkowym i strumieniowym jest błyskawiczne, bez konieczności zmiany dyszy lub lancy spryskującej. Gdy sama woda nie wystarcza, opcjonalne akcesoria, takie jak szczotka do mycia lub dysza pianowa, zwiększają moc czyszczenia.