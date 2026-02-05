Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 6 Plus Battery Set MJ
Skuteczne, przenośne i niezwykle wszechstronne dzięki dyszy 5-w-1 Multi Jet: lekka bezprzewodowa myjka średniociśnieniowa KHB 6 Battery Set MJ z wężem ssącym, wymiennym akumulatorem 18 V i ładowarką.
Brak gniazdka elektrycznego w pobliżu? Żaden problem! Lekka akumulatorowa myjka średniociśnieniowa KHB 6 Plus Battery Set MJ z platformy bateryjnej Kärcher 18 V czyści praktycznie wszystko w domu i ogrodzie bez konieczności podłączania do zasilania. Zakres dostawy obejmuje wąż ssący i zajmujące niewiele miejsca składane wiadro do czyszczenia mobilnego bez podłączenia do wody. Można jej nawet używać z naturalnymi źródłami wody, takimi jak woda deszczowa. Zawarta w zestawie dysza 5-w-1 Multi Jet MJ 24 sprawia, że jest ona idealna do szerokiego zakresu zastosowań. Przełączanie między strumieniem punktowym, płaskim, płuczącym, mgiełkowym i strumieniowym jest błyskawiczne, bez konieczności zmiany dyszy lub lancy spryskującej. Gdy sama woda nie wystarcza, opcjonalne akcesoria, takie jak szczotka do mycia lub dysza pianowa, zwiększają moc czyszczenia.
Cechy i zalety
Mobilne czyszczenieNiezależność od źródła zasilania dzięki technologii akumulatorowej. Wąż ssący jest dostarczany z urządzeniem, co sprawia, że przyłącze wody nie jest konieczne.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.Maksymalne ciśnienie podawanej wody (24 bary) przekłada się na dokładne i skuteczne czyszczenie. Lanca MJ 24 wytwarzająca strumień o 5 różnych kształtach. Delikatnie, bezpiecznie i niezawodnie czyści nawet wrażliwe powierzchnie.
Lekki i innowacyjny design urządzeniaOptymalna swoboda ruchu i elastyczność podczas czyszczenia. Ręczna, akumulatorowa myjka średniociśnieniowa do zaawansowanego czyszczenia.
Akcesoria do szerokiego zakresu zastosowań
- Do czyszczenia schodów i innych powierzchni – szczotka PS 20.
- Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc: lanca spryskująca z przegubem 360° – VJ 24.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie (bar)
|maks. 24
|Zakres ciśnienia
|Średnie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 200
|Napięcie (V)
|18
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5,0 Ah)
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|302 x 89 x 265
Zakres dostawy
- Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
- Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
- Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
- Złączka 3/4"
- Lanca MJ 24 5-w-1 Multi Jet
- składany zbiornik na wodę
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Lanca spryskująca: długi
- Zintegrowany filtr wody
- Filtr
- Wąż ssący SH 5
Zastosowania
- Kwietniki
- Zabawki
- Kosze na śmieci
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Rowery
- Ogrodzenia
- Zabawki ogrodowe
