Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 6 Plus Battery Set MJ

Skuteczne, przenośne i niezwykle wszechstronne dzięki dyszy 5-w-1 Multi Jet: lekka bezprzewodowa myjka średniociśnieniowa KHB 6 Battery Set MJ z wężem ssącym, wymiennym akumulatorem 18 V i ładowarką.

Brak gniazdka elektrycznego w pobliżu? Żaden problem! Lekka akumulatorowa myjka średniociśnieniowa KHB 6 Plus Battery Set MJ z platformy bateryjnej Kärcher 18 V czyści praktycznie wszystko w domu i ogrodzie bez konieczności podłączania do zasilania. Zakres dostawy obejmuje wąż ssący i zajmujące niewiele miejsca składane wiadro do czyszczenia mobilnego bez podłączenia do wody. Można jej nawet używać z naturalnymi źródłami wody, takimi jak woda deszczowa. Zawarta w zestawie dysza 5-w-1 Multi Jet MJ 24 sprawia, że jest ona idealna do szerokiego zakresu zastosowań. Przełączanie między strumieniem punktowym, płaskim, płuczącym, mgiełkowym i strumieniowym jest błyskawiczne, bez konieczności zmiany dyszy lub lancy spryskującej. Gdy sama woda nie wystarcza, opcjonalne akcesoria, takie jak szczotka do mycia lub dysza pianowa, zwiększają moc czyszczenia.

Cechy i zalety
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 6 Plus Battery Set MJ: Mobilne czyszczenie
Mobilne czyszczenie
Niezależność od źródła zasilania dzięki technologii akumulatorowej. Wąż ssący jest dostarczany z urządzeniem, co sprawia, że przyłącze wody nie jest konieczne.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 6 Plus Battery Set MJ: Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
Maksymalne ciśnienie podawanej wody (24 bary) przekłada się na dokładne i skuteczne czyszczenie. Lanca MJ 24 wytwarzająca strumień o 5 różnych kształtach. Delikatnie, bezpiecznie i niezawodnie czyści nawet wrażliwe powierzchnie.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 6 Plus Battery Set MJ: Lekki i innowacyjny design urządzenia
Lekki i innowacyjny design urządzenia
Optymalna swoboda ruchu i elastyczność podczas czyszczenia. Ręczna, akumulatorowa myjka średniociśnieniowa do zaawansowanego czyszczenia.
Akcesoria do szerokiego zakresu zastosowań
  • Do czyszczenia schodów i innych powierzchni – szczotka PS 20.
  • Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc: lanca spryskująca z przegubem 360° – VJ 24.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Ciśnienie (bar) maks. 24
Zakres ciśnienia Średnie ciśnienie
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 200
Napięcie (V) 18
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5,0 Ah)
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 1,3
Waga z opakowaniem (kg) 4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 302 x 89 x 265

Zakres dostawy

  • Wersje: Zawiera akumulator i ładowarkę
  • Akumulator: Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
  • Ładowarka: Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
  • Złączka 3/4"
  • Lanca MJ 24 5-w-1 Multi Jet
  • składany zbiornik na wodę

Wyposażenie

  • Zasysanie wody
  • Lanca spryskująca: długi
  • Zintegrowany filtr wody
  • Filtr
  • Wąż ssący SH 5
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 6 Plus Battery Set MJ
Zastosowania
  • Kwietniki
  • Zabawki
  • Kosze na śmieci
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Rowery
  • Ogrodzenia
  • Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.