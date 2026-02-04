Myjka ciśnieniowa K 3

Myjka wysokociśnieniowa "K3" jest idealna do okazjonalnego użytku i normalnego zabrudzenia, np. rowerów, ogrodzeń ogrodowych, motocykli itp.

Kärcher "K3" - pożegnaj się z brudem. Myjka wysokociśnieniowa z pistoletem Quick Connect, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy odpowiedni do okazjonalnego użytku w domu, np. do czyszczenia rowerów, ogrodzeń ogrodowych i motocykli. Ciśnienie wody można dostosować do czyszczonej powierzchni poprzez proste przekręcenie lancy spryskującej Vario Power (VPS). Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia. Pompa "K3" jest chroniona przez filtr wody, co zapewnia jej długą żywotność.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 3: Quick Connect
Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Myjka ciśnieniowa K 3: Wyjmowany zbiornik na środek czyszczący
Proste korzystanie ze środków czyszczących.
Myjka ciśnieniowa K 3: Porządek i wygoda
Duży hak na obudowie zapewnia wygodne przechowywanie zwiniętego węża ciśnieniowego.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 380
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 25
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,6
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 5
Waga z opakowaniem (kg) 7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 275 x 279 x 803

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zbiornik
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 3
Wideo

Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.