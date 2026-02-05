OC Handheld Compact to kompaktowa, ręczna myjka ciśnieniowa do elastycznego, mobilnego użytku. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i 5-metrowemu wężowi ssawnemu do pobierania wody ze źródeł zewnętrznych możesz czyścić niezależnie od dostępu do prądu czy wody. Jest idealna w podróży i do użytku domowego. Lekka, innowacyjna konstrukcja z wysuwanym uchwytem ułatwia oszczędność miejsca i transport. Dwustopniowa regulacja ciśnienia (ok. 6 do 15 barów) pozwala na czyszczenie delikatnych powierzchni lub wydłużenie czasu pracy akumulatora nawet do 30 minut. Wskaźnik LED informuje o trybie pracy i stanie baterii. Dzięki dyszy 4 w 1 Multi Jet możesz szybko przełączać się między czterema rodzajami strumienia, a technologia dysz Kärcher zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie. Dozownik pozwala na aplikację detergentu. Urządzenie jest idealne do szybkiego, prostego użycia, bez czasochłonnego przygotowania — sprawdzi się na kempingu, po wycieczkach rowerowych czy pieszych, a także w ogrodzie. Akumulator można ładować przez USB-C. Urządzenie nie jest kompatybilne ze standardowymi złączami węży ogrodowych.