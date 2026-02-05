Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa OC Handheld Compact
Myjka ciśnieniowa OC Handheld Compact ze średnim ciśnieniem podawanej wody, zasilana akumulatorem litowo-jonowym, ze składanym uchwytem i wężem ssawnym. Zapewnia wszechstronne, mobilne czyszczenie niezależnie od dostępu do prądu i wody.
OC Handheld Compact to kompaktowa, ręczna myjka ciśnieniowa do elastycznego, mobilnego użytku. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i 5-metrowemu wężowi ssawnemu do pobierania wody ze źródeł zewnętrznych możesz czyścić niezależnie od dostępu do prądu czy wody. Jest idealna w podróży i do użytku domowego. Lekka, innowacyjna konstrukcja z wysuwanym uchwytem ułatwia oszczędność miejsca i transport. Dwustopniowa regulacja ciśnienia (ok. 6 do 15 barów) pozwala na czyszczenie delikatnych powierzchni lub wydłużenie czasu pracy akumulatora nawet do 30 minut. Wskaźnik LED informuje o trybie pracy i stanie baterii. Dzięki dyszy 4 w 1 Multi Jet możesz szybko przełączać się między czterema rodzajami strumienia, a technologia dysz Kärcher zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie. Dozownik pozwala na aplikację detergentu. Urządzenie jest idealne do szybkiego, prostego użycia, bez czasochłonnego przygotowania — sprawdzi się na kempingu, po wycieczkach rowerowych czy pieszych, a także w ogrodzie. Akumulator można ładować przez USB-C. Urządzenie nie jest kompatybilne ze standardowymi złączami węży ogrodowych.
Cechy i zalety
Mobilne czyszczenieZ dołączonym wężem ssącym i wbudowanym akumulatorem możesz łatwo czyścić w drodze — niezależnie od dostępu do wody i prądu (nie jest kompatybilny ze złączem węża ogrodowego). Elastyczne zastosowanie do wielu zadań, np. do czyszczenia rowerów, sprzętu ogrodowego i kempingowego, psów czy punktowego czyszczenia samochodu. Gniazdo ładowania USB typu C na urządzeniu umożliwia elastyczne ładowanie nawet w podróży, np. w samochodzie lub za pomocą powerbanku.
Regulacja ciśnienia ze wskaźnikiem LEDW zależności od zadania czyszczenia, można przełączać się między trybem Max (15 barów), a eco!Mode¹⁾ (ok. 6 barów). Idealna funkcjonalność do czyszczenia delikatnych powierzchni lub w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora do 30 minut. Dioda LED informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora.
Lekka waga i kompaktowy design urządzeniaMinimalizuje zajmowane miejsce podczas transportu i przechowywania – innowacyjna konstrukcja urządzenia umożliwia złożenie uchwytu po użyciu. Dzięki temu wymiary urządzenia OC Handheld Compact są zminimalizowane. Dzięki lekkiej i minimalistycznej konstrukcji urządzenie jest łatwe w obsłudze i wygodnie leży w dłoni, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Skuteczne i delikatne średnie ciśnienie
- Dzięki wydajnej technologii dysz Kärcher oraz dyszy 4-in-1 Multi Jet, myjka czyści delikatnie i oszczędza wodę. Brud jest usuwany bardzo skutecznie.
- Idealny wybór do ochrony delikatnych elementów w rowerach, takich jak łożyska, uszczelki lub piasty.
- Niezawodne i precyzyjne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Kompleksowy zakres akcesoriów
- Dysza Multi Jet łączy cztery rodzaje strumienia w jednej dyszy, które można dostosować, po prostu obracając głowicę dyszy.
- Wąż ssący umożliwia pobieranie wody ze źródeł zewnętrznych, takich jak kanister, wiadro czy strumień. Maksymalna swoboda ruchu dzięki długości 5 m.
- Strumień środka czyszczącego ułatwia aplikację detergentu na dużej powierzchni, co zapewnia jeszcze skuteczniejsze usuwanie uporczywych zabrudzeń.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Ciśnienie (bar)
|maks. 15
|Zakres ciśnienia
|Średnie ciśnienie
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|150
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|7,2
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / 12 Tryb eco!efficiency: / 30
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (h)
|3
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ W trybie eco!Mode zużycie wody jest zmniejszone średnio o 24%, a zużycie energii średnio o 54% w porównaniu do najwyższego ustawienia (tryb Max).
Zakres dostawy
- Ładowarka: Kabel USB 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
- Multi Jet 4 w 1
- Wąż ssący
- Butelka na detergent
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Zintegrowany filtr wody
- Składany uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Rowery
- Namioty
- Zwierzęta / psy
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
- Wózki spacerowe
- Kosze na śmieci
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Zabawki
- Żaluzje/rolety
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.