Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5 firmy Kärcher jest idealna do regularnego czyszczenia umiarkowanych i ciężkich zabrudzeń, na przykład pojazdów i średnich powierzchni wokół domu. Jej wyposażenie obejmuje pistolet wysokociśnieniowy, wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, lancę obrotową do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed wnikaniem drobnych cząstek brudu. Dzięki akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 twarde powierzchnie, takie jak kamień i beton, mogą być czyszczone równie skutecznie, jak bardziej delikatne powierzchnie, takie jak drewno. W rezultacie T 5 T-Racer czyści w czasie o około połowę krótszym niż lanca spryskująca. Co więcej, osłona niezawodnie chroni operatora i otoczenie przed rozpyloną wodą, a „efekt poduszkowca” sprawia, że manewrowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.