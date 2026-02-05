Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5

Idealna do umiarkowanych zabrudzeń wokół domu: myjka ciśnieniowa Kärcher K 4 Universal Edition T 5.

Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5 firmy Kärcher jest idealna do regularnego czyszczenia umiarkowanych i ciężkich zabrudzeń, na przykład pojazdów i średnich powierzchni wokół domu. Jej wyposażenie obejmuje pistolet wysokociśnieniowy, wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, lancę obrotową do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed wnikaniem drobnych cząstek brudu. Dzięki akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 twarde powierzchnie, takie jak kamień i beton, mogą być czyszczone równie skutecznie, jak bardziej delikatne powierzchnie, takie jak drewno. W rezultacie T 5 T-Racer czyści w czasie o około połowę krótszym niż lanca spryskująca. Co więcej, osłona niezawodnie chroni operatora i otoczenie przed rozpyloną wodą, a „efekt poduszkowca” sprawia, że manewrowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5: Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5: Zbiornik na detergent
Zbiornik na detergent
Proste korzystanie ze środków czyszczących.
Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5: Easy Connect
Easy Connect
Easy Connect: wąż wysokociśnieniowy jest łatwy w użytkowaniu, można go szybko podłączyć i odłączyć od urządzenia oraz pistoletu spustowego. Pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.
Duże koła
  • Poręczne urządzenie, które można łatwo transportować
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar) 20 - maks. 130
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 420
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Znamionowa moc wejściowa (kW) 1,8
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 6,6
Waga z opakowaniem (kg) 9,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 297 x 310 x 865

Zakres dostawy

  • Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich: T 5
  • Przedłużka lancy spryskującej
  • Pistolet wysokociśnieniowy: Pistolet spryskujący best
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zbiornik
  • Demontowalny zbiornik na środek czyszczący
  • Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5
Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5
Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.