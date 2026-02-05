Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5
Idealna do umiarkowanych zabrudzeń wokół domu: myjka ciśnieniowa Kärcher K 4 Universal Edition T 5.
Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition T 5 firmy Kärcher jest idealna do regularnego czyszczenia umiarkowanych i ciężkich zabrudzeń, na przykład pojazdów i średnich powierzchni wokół domu. Jej wyposażenie obejmuje pistolet wysokociśnieniowy, wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, lancę obrotową do usuwania najbardziej uporczywych zabrudzeń oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed wnikaniem drobnych cząstek brudu. Dzięki akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 twarde powierzchnie, takie jak kamień i beton, mogą być czyszczone równie skutecznie, jak bardziej delikatne powierzchnie, takie jak drewno. W rezultacie T 5 T-Racer czyści w czasie o około połowę krótszym niż lanca spryskująca. Co więcej, osłona niezawodnie chroni operatora i otoczenie przed rozpyloną wodą, a „efekt poduszkowca” sprawia, że manewrowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Cechy i zalety
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniuWąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Zbiornik na detergentProste korzystanie ze środków czyszczących.
Easy ConnectEasy Connect: wąż wysokociśnieniowy jest łatwy w użytkowaniu, można go szybko podłączyć i odłączyć od urządzenia oraz pistoletu spustowego. Pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.
Duże koła
- Poręczne urządzenie, które można łatwo transportować
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar)
|20 - maks. 130
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|1,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|6,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|297 x 310 x 865
Zakres dostawy
- Akcesorium do czyszczenia powierzchni płaskich: T 5
- Przedłużka lancy spryskującej
- Pistolet wysokociśnieniowy: Pistolet spryskujący best
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zbiornik
- Demontowalny zbiornik na środek czyszczący
- Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe
- Zintegrowany filtr wody
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.