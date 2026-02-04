Myjka ciśnieniowa K Silent Anniversary Edition
K Silent Anniversary Edition – wyjątkowo cicha i wydajna myjka ciśnieniowa w limitowanej edycji kolorystycznej ze specjalnymi akcesoriami z okazji 90-lecia firmy.
K Silent Anniversary Edition to limitowana edycja specjalna z okazji 90-lecia firmy w wyjątkowej wersji kolorystycznej i ze specjalnymi akcesoriami. Innowacyjna technologia zapewniająca cichą pracę zmniejsza odczuwalny poziom hałasu o 50% w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Dzięki temu można czyścić pod wysokim ciśnieniem bez przeszkadzania rodzinie lub sąsiadom. Trzy lance spryskujące wchodzące w zakres dostawy stanowią doskonałe rozwiązanie do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Dzięki lancy Vario Power Spray można precyzyjnie dostosować ciśnienie do każdej powierzchni. Dysza eco!Booster świetnie nadaje się do wrażliwych powierzchni, a dzięki zwiększonej o 50% wydajności czyszczenia w porównaniu z dyszą płaskostrumieniową, oszczędza wodę, energię i czas. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym gwarantuje dokładne usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Zestaw zawiera również pistolet spustowy, sześciometrowy wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, dyszę pianową, szczotkę do mycia i 500 ml szamponu samochodowego. Kompaktowe urządzenie K Silent Anniversary Edition można przechowywać wewnątrz lub na zewnątrz, nie zajmując dużo miejsca.
Cechy i zalety
Innowacyjna technologia cichej pracyPięćdziesięcioprocentowa redukcja odczuwalnego poziomu hałasu w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy. Przyjemniejszy odgłos podczas pracy w porównaniu z innymi myjkami ciśnieniowymi tej samej klasy.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexSzybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Kompaktowe i lekkie urządzenie.Urządzenie może być przechowywane wewnątrz, jak i na zewnątrz. Urządzenie jest łatwe do transportowania, co umożliwia elastyczne czyszczenie.
Wygodny schowek na akcesoria
- Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Praktyczne przechowywanie przewodu
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj przewód zasilający.
System Quick Connect
- Wąż wysokociśnieniowy jest łatwo podłączyć do urządzenia i do pistoletu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie ( /bar)
|20 / maks. 130
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,8
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|czarny
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|8,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|313 x 262 x 419
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia samochodu: Szczotka do mycia, szampon samochodowy 0,5 l
- Dysza pianowa: 0.3 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- eco!Booster
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Zintegrowany filtr wody
- Wieszak na kabel zasilający
Zastosowania
- Balkon
- Moskitiera
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.