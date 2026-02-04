Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control

Twój konsultant mobilny przez aplikację: Urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher K 2 Power Control do czyszczenia np.: rowerów, narzędzi i mebli ogrodowych.

Zostań ekspertem do spraw czyszczenia z aplikacją Kärcher Home & Garden: w połączeniu z urządzeniem wysokociśnieniowym Kärcher K 2 Power Control, uzyskasz najlepsze rezultaty czyszczenia. Aplikacja z pomocnym konsultantem mobilnym, który podczas każdego czyszczenia wspiera użytkownika praktycznymi poradami i wskazówkami. Aplikacja umożliwia również dostęp do pełnej oferty usług, w tym informacji dotyczących urządzenia, zastosowania, a także portalu Kärcher Service. Urządzenie posiada pistolet spryskujący, 2 lance oraz szybkozłącze Quick Connect. Wartość ciśnienia można bezpośrednio ustawić na lancy Click Vario Power – dla maksymalnej kontroli podczas każdego czyszczenia. Ponadto, urządzenie posiada teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości do wygodnego transportu oraz przechowywania, wężyk ssący do bezproblemowego stosowania środków czyszczących, praktyczne uchwyty na akcesoria, wysokociśnieniowy pistolet oraz przewód, jak również 5-metrowy wąż.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control: Aplikacja Home & Garden
Aplikacja Home & Garden
Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control: Pistolet spryskujący i lanca spryskująca z systemem szybkozłącza Quick Connect
Pistolet spryskujący i lanca spryskująca z systemem szybkozłącza Quick Connect
Wystarczy włożyć i przekręcić — dostępne są dwie różne lance spryskujące. Łatwa kontrola: symbole na lancach spryskujących pokazują aktualne ustawienie.
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control: Regulowany uchwyt teleskopowy
Regulowany uchwyt teleskopowy
Regulowana długość. W pełni składany ułatwia przechowywanie urządzenia.
Zintegrowany wąż ssący
  • Szybkie i wygodne podawanie środka czyszczącego.
  • Prosta obsługa. Wężyk do zasysania środka czyszczącego
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 110 / 2 - maks. 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,4
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 246 x 280 x 586

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 135 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 5 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
  • Uchwyt teleskopowy
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control
Myjka ciśnieniowa K 2 Power Control
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.