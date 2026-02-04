Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Power Flex Home

Więcej mocy: Urządzenie K 7 Premium Power Flex Home z wężem PremiumFlex, pistoletem spustowym G 180 Q, lancą spryskującą Vario Power, bębnem na wąż i zestawem Home Kit. Do uporczywych zanieczyszczeń w całym domu.

Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego K 7 Premium Power Flex Home każdą powierzchnię można wyczyścić z użyciem odpowiedniego ciśnienia. Konsultant zintegrowany z aplikacją Kärcher Home & Garden pomaga użytkownikowi znaleźć właściwe ciśnienie, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących każdej sytuacji i zadania – aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia. Urządzenie jest wyposażone w chłodzony wodą silnik zapewniający długą żywotność i zaprojektowano je do częstego czyszczenia, a także do usuwania silnych zanieczyszczeń. Gama wyposażenia obejmuje pistolet spustowy z praktycznym adapterem Quick Connect podłączany za pośrednictwem węża wysokociśnieniowego PremiumFlex, niezawodny filtr wody, który chroni pompę, lancę spryskującą Vario Power (VPS) i dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym. Ustawienie ciśnienia na lancy VPS można regulować za pomocą prostego ruchu obrotowego, a dysza rotacyjna szybko radzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zanieczyszczeniami. Pozostałe wyposażenie to bęben na wąż, system podawania detergentu Plug'n' Clean, uchwyt teleskopowy oraz pozycja parkowania zapewniająca łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 7 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Power Flex Home: Uchwyt teleskopowy wykonany z wysokiej jakości aluminium
Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Power Flex Home: Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Power Flex Home: Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 600
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 60
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 60
Moc przyłącza (kW) 3
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 17,8
Waga z opakowaniem (kg) 25,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 459 x 330 x 669

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: K 7 Smart: narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia, 3-w-1, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Lanca Vario Power
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • Zintegrowana siatka na akcesoria
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
  • Uchwyt teleskopowy
  • Silnik chłodzony wodą
  • Zintegrowany filtr wody
Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Power Flex Home
Zastosowania
  • Tarasy
  • Ogrodzenia
  • Murki ogrodowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Samochody
  • Mobilne domy
  • Rowery
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.