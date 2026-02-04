Za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego K 7 Premium Power Flex Home każdą powierzchnię można wyczyścić z użyciem odpowiedniego ciśnienia. Konsultant zintegrowany z aplikacją Kärcher Home & Garden pomaga użytkownikowi znaleźć właściwe ciśnienie, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących każdej sytuacji i zadania – aby uzyskać doskonałe efekty czyszczenia. Urządzenie jest wyposażone w chłodzony wodą silnik zapewniający długą żywotność i zaprojektowano je do częstego czyszczenia, a także do usuwania silnych zanieczyszczeń. Gama wyposażenia obejmuje pistolet spustowy z praktycznym adapterem Quick Connect podłączany za pośrednictwem węża wysokociśnieniowego PremiumFlex, niezawodny filtr wody, który chroni pompę, lancę spryskującą Vario Power (VPS) i dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym. Ustawienie ciśnienia na lancy VPS można regulować za pomocą prostego ruchu obrotowego, a dysza rotacyjna szybko radzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zanieczyszczeniami. Pozostałe wyposażenie to bęben na wąż, system podawania detergentu Plug'n' Clean, uchwyt teleskopowy oraz pozycja parkowania zapewniająca łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 7 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji.