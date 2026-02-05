Myjka ciśnieniowa K 5 Comfort Premium Car doskonale nadaje się do usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń z domu i samochodu. Wyposażone w solidny, chłodzony wodą silnik, urządzenie zapewnia niezmiennie wysoką wydajność czyszczenia. Zawiera zestaw do czyszczenia samochodu z obrotową szczotką myjącą z wymiennymi przystawkami, ściereczką z mikrofibry i 1 litrem szamponu do samochodów. Zintegrowany bęben na wąż z elastycznym wężem PremiumFlex umożliwia wygodną obsługę i zapewnia dużą swobodę ruchów. Pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold zauważalnie zmniejsza siłę nacisku, a tym samym zapewnia czyszczenie bez zmęczenia. System Quick Connect umożliwia również szybkie podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego. Lanca spryskująca Multi Jet 4 w 1 zapewnia przełączanie między 4 rodzajami strumienia poprzez obrócenie głowicy lancy spryskującej, dostosowując się do różnych zadań czyszczenia. Koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia wygodę i precyzyjne dozowanie detergentu w zależności od zastosowania. Kable i akcesoria można kompaktowo przechowywać na urządzeniu. Wsparcie zapewnia aplikacja Kärcher Home & Garden ze zintegrowanym konsultantem ds. zastosowań, a także przydatnymi poradami i wskazówkami.