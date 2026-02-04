K 5 Classic łączy maksymalną wygodę z mocą. Dzięki innowacyjnej koncepcji przechowywania węża, wąż wysokociśnieniowy można łatwo i bezpiecznie owinąć wokół przedniej pokrywy po użyciu. Dzięki kompaktowym wymiarom całe urządzenie jest łatwe w transporcie i może być przechowywane w dowolnym miejscu - na półce lub w bagażniku samochodu. Teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości zapewnia jeszcze większą wygodę podczas pracy. Jest również wyposażony w pistolet spustowy Quick Connect, 8-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power (VPS), dyszę rotacyjną i filtr wody. Myjka ciśnieniowa K 5 Classic, z uniwersalnym silnikiem i wydajnością 40 m²/h, idealnie nadaje się do regularnego użytku przy usuwaniu umiarkowanych zabrudzeń.