Myjka ciśnieniowa K 5 Classic

Myjka ciśnieniowa K5 Classic z możliwością przechowywania węża, jest łatwa w transporcie, dzięki czemu idealnie nadaje się do regularnego użytku podczas usuwania zabrudzeń.

K 5 Classic łączy maksymalną wygodę z mocą. Dzięki innowacyjnej koncepcji przechowywania węża, wąż wysokociśnieniowy można łatwo i bezpiecznie owinąć wokół przedniej pokrywy po użyciu. Dzięki kompaktowym wymiarom całe urządzenie jest łatwe w transporcie i może być przechowywane w dowolnym miejscu - na półce lub w bagażniku samochodu. Teleskopowy uchwyt z regulacją wysokości zapewnia jeszcze większą wygodę podczas pracy. Jest również wyposażony w pistolet spustowy Quick Connect, 8-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power (VPS), dyszę rotacyjną i filtr wody. Myjka ciśnieniowa K 5 Classic, z uniwersalnym silnikiem i wydajnością 40 m²/h, idealnie nadaje się do regularnego użytku przy usuwaniu umiarkowanych zabrudzeń.

Cechy i zalety
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie
Wąż wysokociśnieniowy po skończonej pracy można zawiesić na urządzeniu.
Uchwyt teleskopowy
Uchwyt teleskopowy
Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.
Możliwość zasysania środków czyszczących.
Możliwość zasysania środków czyszczących.
Wężyk do zasysania środka czyszczącego Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
  • Wygodne przechowywanie akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 500
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 40
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 2,1
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 5,6
Waga z opakowaniem (kg) 8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 188 x 252 x 445

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 8 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
  • Uchwyt teleskopowy
  • Materiał wykonania pompy: Aluminium
  • Zintegrowany filtr wody
  • Zasysanie wody
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Stopnie zewnętrzne
  • Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
  • Murki ogrodowe
  • Fasady
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.