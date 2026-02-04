Myjka ciśnieniowa K 3 FJ
Na urządzenie wysokociśnieniowe K 3 FJ zawsze można liczyć: ten niezawodny pomocnik idealnie nadaje się do usuwania lekkich zanieczyszczeń na małych powierzchniach ogrodowych i tarasach, meblach ogrodowych, samochodach i nie tylko. Zawiera dyszę pianową.
Dzięki urządzeniu wysokociśnieniowemu K 3 FJ zanieczyszczenia należą już do przeszłości. Zestaw zawiera dyszę pianową zapewniającą dobrze przylegającą pianę i maksymalną siłę rozpuszczania zanieczyszczeń, a także 500 ml szamponu samochodowego. Dzięki 6-metrowemu wężowi wysokociśnieniowemu urządzenie idealnie nadaje się do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym i samochodom. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do czyszczonej powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a pompa jest chroniona przez filtr wody – co zapewnia długą żywotność. Płynnie obracające się koła sprawiają, że urządzenie wysokociśnieniowe K 3 FJ można łatwo przetransportować w dowolne miejsce.
Cechy i zalety
System Quick ConnectUmożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Duże kołaWygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 120 / 2 - maks. 12
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 380
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|25
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,6
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|242 x 285 x 805
Zakres dostawy
- Dysza pianowa: 0.3 l
- Środki czyszczące: Szampon samochodowy (gotowy do użycia) RM 562
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.