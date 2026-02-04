Dzięki urządzeniu wysokociśnieniowemu K 3 FJ zanieczyszczenia należą już do przeszłości. Zestaw zawiera dyszę pianową zapewniającą dobrze przylegającą pianę i maksymalną siłę rozpuszczania zanieczyszczeń, a także 500 ml szamponu samochodowego. Dzięki 6-metrowemu wężowi wysokociśnieniowemu urządzenie idealnie nadaje się do okazjonalnego użytku w domu i nadaje lśniący połysk małym powierzchniom ogrodowym i tarasom, a także meblom ogrodowym i samochodom. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do czyszczonej powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym usuwa nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia, a pompa jest chroniona przez filtr wody – co zapewnia długą żywotność. Płynnie obracające się koła sprawiają, że urządzenie wysokociśnieniowe K 3 FJ można łatwo przetransportować w dowolne miejsce.