Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa sprawia, że czyszczenie staje się błahostką. Poręczne oraz kompaktowe urządzenie umożliwia pracę w każdym miejscu, bez konieczności długich przygotowań. Błyskawicznie oraz delikatnie usuniesz zanieczyszczenia z mebli ogrodowych, zabawek, koszy, a także wielu innych przedmiotów i powierzchni. Całkowicie przenośne urządzenie dzięki składanemu zbiornikowi na wodę i wężowi ssącemu. Bogata gama opcjonalnie dostępnych akcesoriów takich jak: dysza pianowa, szczotka myjąca i dysza 5 w 1 zwiększa zakres zastosowań urządzenia. Akumulator i ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.