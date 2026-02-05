Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Łatwe czyszczenie przy pomocy bezprzewodowej myjki ciśnieniowej – w pełni przenośne urządzenie dzięki składanemu zbiornikowi na wodę i wężowi ssącemu. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.

Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa sprawia, że czyszczenie staje się błahostką. Poręczne oraz kompaktowe urządzenie umożliwia pracę w każdym miejscu, bez konieczności długich przygotowań. Błyskawicznie oraz delikatnie usuniesz zanieczyszczenia z mebli ogrodowych, zabawek, koszy, a także wielu innych przedmiotów i powierzchni. Całkowicie przenośne urządzenie dzięki składanemu zbiornikowi na wodę i wężowi ssącemu. Bogata gama opcjonalnie dostępnych akcesoriów takich jak: dysza pianowa, szczotka myjąca i dysza 5 w 1 zwiększa zakres zastosowań urządzenia. Akumulator i ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.

Cechy i zalety
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wymienna bateria 18 V
Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki): Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
Ciśnienie 21 barów zapewnia wydajne, mobilne i łatwe czyszczenie pośrednie. Łatwe w wymianie dysze Quick Connect. Dysza płaska umożliwiająca delikatne czyszczenie jest dostarczana z urządzeniem.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki): Lekka waga i kompaktowy design urządzenia
Optymalna swoboda ruchu i elastyczność podczas czyszczenia. Ręczna, akumulatorowa myjka średniociśnieniowa do zaawansowanego czyszczenia. Wąż ssący jest dostarczany z urządzeniem, co sprawia, że przyłącze wody nie jest konieczne.
Akcesoria do szerokiego zakresu zastosowań
  • Do czyszczenia schodów i innych powierzchni – szczotka PS 20.
  • Lanca MJ 24 wytwarzająca strumień o 5 różnych kształtach.
  • Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc: lanca spryskująca z przegubem 360° – VJ 24.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Ciśnienie (bar) 21
Zakres ciśnienia Średnie ciśnienie
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 170
Napięcie (V) 18
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) 14 (2,5 Ah)
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 1,3
Waga z opakowaniem (kg) 2,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 292 x 89 x 228

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Złączka 3/4"
  • składany zbiornik na wodę

Wyposażenie

  • Zasysanie wody
  • Lanca spryskująca: długi
  • Dysza płaska
  • Zintegrowany filtr wody
  • Filtr
  • Wąż ssący SH 5
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wideo

Zastosowania
  • Kwietniki
  • Zabawki
  • Kosze na śmieci
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Rowery
  • Ogrodzenia
  • Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.