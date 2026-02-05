Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 4-18 Plus (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Łatwe czyszczenie przy pomocy bezprzewodowej myjki ciśnieniowej – w pełni przenośne urządzenie dzięki składanemu zbiornikowi na wodę i wężowi ssącemu. Akumulator oraz ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa sprawia, że czyszczenie staje się błahostką. Poręczne oraz kompaktowe urządzenie umożliwia pracę w każdym miejscu, bez konieczności długich przygotowań. Błyskawicznie oraz delikatnie usuniesz zanieczyszczenia z mebli ogrodowych, zabawek, koszy, a także wielu innych przedmiotów i powierzchni. Całkowicie przenośne urządzenie dzięki składanemu zbiornikowi na wodę i wężowi ssącemu. Bogata gama opcjonalnie dostępnych akcesoriów takich jak: dysza pianowa, szczotka myjąca i dysza 5 w 1 zwiększa zakres zastosowań urządzenia. Akumulator i ładowarka nie są dostarczane z urządzeniem.
Cechy i zalety
Wymienna bateria 18 VTechnologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.Ciśnienie 21 barów zapewnia wydajne, mobilne i łatwe czyszczenie pośrednie. Łatwe w wymianie dysze Quick Connect. Dysza płaska umożliwiająca delikatne czyszczenie jest dostarczana z urządzeniem.
Lekka waga i kompaktowy design urządzeniaOptymalna swoboda ruchu i elastyczność podczas czyszczenia. Ręczna, akumulatorowa myjka średniociśnieniowa do zaawansowanego czyszczenia. Wąż ssący jest dostarczany z urządzeniem, co sprawia, że przyłącze wody nie jest konieczne.
Akcesoria do szerokiego zakresu zastosowań
- Do czyszczenia schodów i innych powierzchni – szczotka PS 20.
- Lanca MJ 24 wytwarzająca strumień o 5 różnych kształtach.
- Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc: lanca spryskująca z przegubem 360° – VJ 24.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie (bar)
|21
|Zakres ciśnienia
|Średnie ciśnienie
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 170
|Napięcie (V)
|18
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|14 (2,5 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|1,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|292 x 89 x 228
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Złączka 3/4"
- składany zbiornik na wodę
Wyposażenie
- Zasysanie wody
- Lanca spryskująca: długi
- Dysza płaska
- Zintegrowany filtr wody
- Filtr
- Wąż ssący SH 5
Wideo
Zastosowania
- Kwietniki
- Zabawki
- Kosze na śmieci
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Rowery
- Ogrodzenia
- Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.