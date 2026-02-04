Myjka ciśnieniowa K 4 WCM Premium Home Modular

Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 WCM Premium Home Modular z chłodzonym wodą silnikiem idealnie usuwa umiarkowane zanieczyszczenia z tarasów, ogrodzeń lub pojazdów. Urządzenie posiada bęben na wąż i zestaw do mycia domu.

Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 WCM Premium Home Modular zachwyca mocnym, chłodzonym wodą silnikiem, który charakteryzuje się długą żywotnością. Urządzenie wysokociśnieniowe z wysokociśnieniowym wężem o długości 6 metrów została stworzona z myślą o okazjonalnym użytkowaniu i usuwaniu umiarkowanych zanieczyszczeń. Lanca spryskująca Vario Power (VPS), a także dysza rotacyjna, zgodnie z potrzebami, umożliwiają czyszczenie tarasów, mebli ogrodowych oraz pojazdów. Lanca spryskująca (VPS) pozwala na dostosowanie ciśnienia wody do rodzaju czyszczonego przedmiotu. Urządzenie posiada również dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym, który zapewnia bezkompromisowe usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Z urządzeniem dostarczany jest zestaw do mycia domu wraz ze środkiem do czyszczenia powierzchni T 5 oraz 1 litr środka czyszczącego 3 w 1 do czyszczenia powierzchni wykonanych z kamienia oraz elewacji. Zintegrowany bęben na wąż sprawia, że po zakończeniu pracy złożenie urządzenia jest dziecinne proste, a pozostałe akcesoria można przechowywać na urządzeniu. Wbudowany filtr wody skutecznie chroni pompę przed zanieczyszczeniami.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 4 WCM Premium Home Modular: Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Myjka ciśnieniowa K 4 WCM Premium Home Modular: Bęben na wąż do praktycznej obsługi
Uporządkowane i niewymagające dużej ilości miejsca przechowywanie: praktyczny bęben na wąż sprawia, że wąż wysokociśnieniowy podczas przechowywania jest odpowiednio zabezpieczony i łatwo dostępny. Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Myjka ciśnieniowa K 4 WCM Premium Home Modular: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
System Quick Connect
  • Umożliwia łatwe podłączanie węża wysokociśnieniowego do pistoletu i do urządzenia oraz odłączanie poprzez proste naciśnięcie przycisku na pistolecie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 130 / 2 - maks. 13
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 420
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,8
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 12
Waga z opakowaniem (kg) 17,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 369 x 389 x 901

Zakres dostawy

  • Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Silnik chłodzony wodą
  • Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
  • Stopnie zewnętrzne
  • Teren wokół domu i ogród
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Rowery
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.