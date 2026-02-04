Myjka ciśnieniowa K 5 Comfort Premium

Myjka ciśnieniowa K 5 Comfort Premium o wydajności 40 m²/h, z silnikiem chłodzonym wodą, wężem PremiumFlex i bębnem na wąż usuwa umiarkowane zanieczyszczenia.

Myjka ciśnieniowa K 5 Comfort Premium doskonale nadaje się do usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń z domu i samochodu. Wyposażone w solidny, chłodzony wodą silnik, urządzenie zapewnia niezmiennie wysoką wydajność czyszczenia. Zintegrowany bęben na wąż z elastycznym wężem PremiumFlex umożliwia wygodną obsługę i zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold zauważalnie zmniejsza siłę nacisku, a tym samym zapewnia czyszczenie bez zmęczenia. Praktyczny system Quick Connect umożliwia również szybkie podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego. Wszechstronna, wielostrumieniowa lanca spryskująca 4 w 1 zapewnia bezwysiłkowe przełączanie między 4 rodzajami strumienia poprzez obrócenie głowicy lancy spryskującej, dostosowując się do różnych zadań czyszczenia. Co więcej, koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia dodatkową wygodę i precyzyjne dozowanie detergentu w zależności od wykonywanego zadania. Kable i akcesoria można łatwo i kompaktowo przechowywać na urządzeniu. Aby zapewnić optymalne wsparcie, aplikacja Kärcher Home & Garden oferuje zintegrowanego konsultanta ds. zastosowań, a także przydatne porady i wskazówki.

Cechy i zalety
Inteligentna koncepcja urządzenia
  • Konstrukcja urządzenia posiada uporządkowane system zasilania urządzenia (kable i węże). Zapewnia to swobodę ruchów i przestrzeń roboczą oraz ogólnie ułatwia obsługę kabli i węży.
  • Prawidłowe ustawienie urządzenia, tak aby przyłącza węża i kabla znajdowały się od strony źródła zasilania i wody, sprawia, że czyszczenie staje się znacznie wygodniejsze
Lanca 4-w-1 Multi Jet
  • Wiele opcji czyszczenia dzięki 4 różnym dyszom w jednej lancy spryskującej.
  • Dla większej wygody nie ma potrzeby wymiany lancy. Wystarczy obrócić głowicę lancy natryskowej, aby zmienić rodzaj strumienia.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
  • Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
  • Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
  • Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
  • Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
  • Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Ergonomiczny transport
  • Teleskopowy uchwyt z mechanizmem zatrzaskowym umożliwia łatwy, wygodny i ergonomiczny transport.
  • Ogumione kółka pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie urządzenia.
  • Uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwe i ergonomiczne podnoszenie urządzenia.
Aplikacja Home & Garden
  • Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
  • Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
  • Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Zrównoważony rozwój
  • Konstrukcja w 25% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • Do 80% mniejsze zużycie wody w porównaniu do konwencjonalnego węża ogrodowego²⁾.
  • Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie (bar/MPa) 20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 500
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 40
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 2,1
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 13,3
Waga z opakowaniem (kg) 18,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ²⁾ Wewnętrzne warunki testowe: natężenie przepływu myjki ciśnieniowej wynosi 40% natężenia przepływu węża ogrodowego przy jednoczesnym skróceniu czasu czyszczenia o połowę. Natężenie przepływu oraz rzeczywiste wartości oszczędności wody i czasu różnią się w zależności od klasy urządzenia, stopnia zanieczyszczenia i lokalizacji.

Zakres dostawy

  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 626, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4 w 1
  • Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Utrzymanie redukcji ciśnienia na pistolecie
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
  • Regulacja detergentu w dyszy pianowej
  • Uchwyt teleskopowy
  • Silnik chłodzony wodą
  • Materiał wykonania pompy: Aluminium
  • Zintegrowany filtr wody
  • Zasysanie wody
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • 2 haki na kabel zasilający: szybka zmiana ssawek
  • Koła z miękką powierzchnią
Zastosowania
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
  • Stopnie zewnętrzne
  • Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
  • Murki ogrodowe
  • Fasady
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.