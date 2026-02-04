Myjka ciśnieniowa K 5 Comfort Premium doskonale nadaje się do usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń z domu i samochodu. Wyposażone w solidny, chłodzony wodą silnik, urządzenie zapewnia niezmiennie wysoką wydajność czyszczenia. Zintegrowany bęben na wąż z elastycznym wężem PremiumFlex umożliwia wygodną obsługę i zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Pistolet spustowy G 180 Q COMFORT!Hold zauważalnie zmniejsza siłę nacisku, a tym samym zapewnia czyszczenie bez zmęczenia. Praktyczny system Quick Connect umożliwia również szybkie podłączanie i odłączanie węża wysokociśnieniowego. Wszechstronna, wielostrumieniowa lanca spryskująca 4 w 1 zapewnia bezwysiłkowe przełączanie między 4 rodzajami strumienia poprzez obrócenie głowicy lancy spryskującej, dostosowując się do różnych zadań czyszczenia. Co więcej, koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia dodatkową wygodę i precyzyjne dozowanie detergentu w zależności od wykonywanego zadania. Kable i akcesoria można łatwo i kompaktowo przechowywać na urządzeniu. Aby zapewnić optymalne wsparcie, aplikacja Kärcher Home & Garden oferuje zintegrowanego konsultanta ds. zastosowań, a także przydatne porady i wskazówki.