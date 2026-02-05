Myjka ciśnieniowa K 5 Comfort Premium Connect Home
Myjka ciśnieniowa K 5 Comfort Premium Connect Home z chłodzonym wodą silnikiem, wężem PremiumFlex i bębnem na wąż oferuje wydajność powierzchniową 40 m²/h i jest idealna do domu i samochodu.
Myjka ciśnieniowa K 5 Comfort Premium Connect Home jest wyposażona w chłodzony wodą, trwały silnik, który zapewnia stałą wydajność, a wygodny bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia elastyczność. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 5 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji. Pistolet G 180 Q Comfort Connect wyraźnie zmniejsza siłę nacisku, umożliwiając pracę bez zmęczenia. Wyświetlacz LCD pistoletu oferuje 3 poziomy ciśnienia, tryb eco!Mode i 2 poziomy detergentu, aby dostosować się do różnych zadań związanych z czyszczeniem. Regulacja poziomu na pistolecie zapewnia lepszą ergonomię podczas aplikacji. Dzięki systemowi Quick Connect wąż wysokociśnieniowy można szybko podłączyć, a innowacyjna lanca spryskująca 4 w 1 Multi Jet łączy 4 różne rodzaje strumienia, które można ustawić, obracając głowicę lancy spryskującej. Ponadto detergent 2 w 1 zapewnia wygodę i doskonałą aplikację detergentu w zależności od zastosowania. Ciśnienie można regulować na smartfonie za pomocą połączenia Bluetooth z aplikacją Kärcher Home & Garden, która oferuje również zintegrowanego konsultanta ds. zastosowań, a także porady i wskazówki.
Cechy i zalety
Inteligentna koncepcja urządzenia
- Konstrukcja urządzenia posiada uporządkowane system zasilania urządzenia (kable i węże). Zapewnia to swobodę ruchów i przestrzeń roboczą oraz ogólnie ułatwia obsługę kabli i węży.
- Prawidłowe ustawienie urządzenia, tak aby przyłącza węża i kabla znajdowały się od strony źródła zasilania i wody, sprawia, że czyszczenie staje się znacznie wygodniejsze
Wygodny Pistolet z uchwytem COMFORT!Hold i szybkozłączem Quick Connect
- COMFORT!Hold zauważalnie zmniejsza siłę nacisku. Szczególnie korzystne w przypadku długich cykli roboczych do czyszczenia dużych powierzchni.
- Regulacja ustawienia nadgarstka na obudowie pistoletu w zakresie 180° umożliwia ergonomiczne czyszczenie i większą elastyczność podczas aplikacji.
Lanca 4-w-1 Multi Jet
- Wiele opcji czyszczenia dzięki 4 różnym dyszom w jednej lancy spryskującej.
- Dla większej wygody nie ma potrzeby wymiany lancy.
Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
- Innowacyjna koncepcja dozowania detergentu zapewnia maksymalną elastyczność i optymalne dozowanie dla każdego zadania związanego z czyszczeniem.
- Detergent może być dozowany przez urządzenie i dyszę Multi Jet lub w celu uzyskania większej ilości piany przez dyszę pianową z dozowaniem detergentu.
- Wygodne i łatwe stosowanie detergentów. Detergenty Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale także zapewniają bardziej wydajne i trwałe rezultaty.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
- Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
- Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
- Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
- Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
- Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Ergonomiczny transport
- Teleskopowy uchwyt z mechanizmem zatrzaskowym umożliwia łatwy, wygodny i ergonomiczny transport.
- Ogumione kółka pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie urządzenia.
- Uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwe i ergonomiczne podnoszenie urządzenia.
Aplikacja Home & Garden
- Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
- Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
- Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Zrównoważony rozwój
- Konstrukcja w 25% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
- Do 80% mniejsze zużycie wody w porównaniu do konwencjonalnego węża ogrodowego²⁾.
- Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 145 / 2 - maks. 14,5
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 500
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|40
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,1
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|13,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|21,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|417 x 346 x 668
¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ²⁾ Wewnętrzne warunki testowe: natężenie przepływu myjki ciśnieniowej wynosi 40% natężenia przepływu węża ogrodowego przy jednoczesnym skróceniu czasu czyszczenia o połowę. Natężenie przepływu oraz rzeczywiste wartości oszczędności wody i czasu różnią się w zależności od klasy urządzenia, stopnia zanieczyszczenia i lokalizacji. / ³⁾ W ustawieniu/poziomie eco!Mode zużycie wody jest zmniejszone o 25%, a zużycie energii o 35% w porównaniu z najwyższym ustawieniem (3 poziom).
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: Narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia 3 w 1, 1 l
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 626, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q Connect
- Multi Jet 4 w 1
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
- Regulacja detergentu w dyszy pianowej
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Materiał wykonania pompy: Aluminium
- Zintegrowany filtr wody
- Zasysanie wody
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- 2 haki na kabel zasilający: szybka zmiana ssawek
- Koła z miękką powierzchnią
- Połączenie przez Bluetooth
- obsługa za pomocą aplikacji
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
Wideo
Zastosowania
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
- Teren wokół domu i ogród
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia małych samochodów.
- Stopnie zewnętrzne
- Do czyszczenia średniej wielkości samochodów i kombi.
- Murki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.