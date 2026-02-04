Wystarczy połączyć urządzenie wysokociśnieniowe K 7 Premium Smart Control Flex z aplikacją Kärcher Home & Garden na smartfonie przez Bluetooth – aby czyszczenie stało się dużo łatwiejsze i wydajniejsze. Wynika to z faktu, że konsultant w aplikacji udziela praktycznych wskazówek i porad dotyczących wielu sytuacji i zadań związanych z czyszczeniem. Aplikacja ponadto oferuje wiele innych przydatnych funkcji, takie jak instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także portal Kärcher Service. Kolejna praktyczna funkcja: urządzenie jest wyposażone w tryb Boost zapewniający większą moc, dzięki czemu nawet uporczywe zanieczyszczenia nie stanowią problemu. Poziomy ciśnienia można ustawiać na pistolecie spustowym G 180 Q Smart Control wyposażonym w ekran LCD lub przenosić do pistoletu spustowego z aplikacji przy pomocy konsultanta mobilnego – aby nie popełnić żadnego błędu podczas czyszczenia. Pozostałe wyposażenie obejmuje lancę spryskującą 3-w-1 Multi Jet do szerokiego zakresu zastosowań bez konieczności zmiany lancy spryskującej, wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, system podawania detergentów Plug 'n' Clean, wysokiej jakości aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów.