Wystarczy połączyć urządzenie Home wysokociśnieniowe K 7 Premium Smart Control Flex Home z aplikacją Kärcher Home & Garden na smartfonie przez Bluetooth – aby czyszczenie stało się dużo łatwiejsze i wydajniejsze. Wynika to z faktu, że konsultant w aplikacji udziela praktycznych wskazówek i porad dotyczących wielu sytuacji i zadań związanych z czyszczeniem. Aplikacja ponadto oferuje wiele innych przydatnych funkcji, takie jak instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także portal Kärcher Service. Kolejna praktyczna funkcja: urządzenie jest wyposażone w tryb Boost zapewniający większą moc, dzięki czemu nawet uporczywe zanieczyszczenia nie stanowią problemu. Poziomy ciśnienia można ustawiać na pistolecie spustowym G 180 Q Smart Control z wyświetlaczem LCD lub przesłać do pistoletu spustowego z aplikacji. Pozostałe wyposażenie obejmuje lancę spryskującą 3-w-1 Multi Jet do szerokiego zakresu zastosowań bez konieczności zmiany lancy spryskującej, wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, system podawania detergentów Plug 'n' Clean, aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 7 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji.