Myjka ciśnieniowa K 7 Premium Smart Control Flex Home
Więcej mocy: urządzenie K 7 Premium Smart Control Flex Home z wężem PremiumFlex i pistoletem spustowym G 180 Q Smart Control do uporczywych zanieczyszczeń w całym domu. Zawiera zestaw domowy.
Wystarczy połączyć urządzenie Home wysokociśnieniowe K 7 Premium Smart Control Flex Home z aplikacją Kärcher Home & Garden na smartfonie przez Bluetooth – aby czyszczenie stało się dużo łatwiejsze i wydajniejsze. Wynika to z faktu, że konsultant w aplikacji udziela praktycznych wskazówek i porad dotyczących wielu sytuacji i zadań związanych z czyszczeniem. Aplikacja ponadto oferuje wiele innych przydatnych funkcji, takie jak instrukcje montażu, konserwacji i pielęgnacji, a także portal Kärcher Service. Kolejna praktyczna funkcja: urządzenie jest wyposażone w tryb Boost zapewniający większą moc, dzięki czemu nawet uporczywe zanieczyszczenia nie stanowią problemu. Poziomy ciśnienia można ustawiać na pistolecie spustowym G 180 Q Smart Control z wyświetlaczem LCD lub przesłać do pistoletu spustowego z aplikacji. Pozostałe wyposażenie obejmuje lancę spryskującą 3-w-1 Multi Jet do szerokiego zakresu zastosowań bez konieczności zmiany lancy spryskującej, wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex, system podawania detergentów Plug 'n' Clean, aluminiowy uchwyt teleskopowy i pozycję parkowania zapewniającą łatwy dostęp do akcesoriów. Zawiera zestaw domowy z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich T 7 i 1 litrem środka do czyszczenia kamienia i elewacji.
Cechy i zalety
Pistolet spustowy Smart Control z trybem boost i lancą 3-w-1 Multi JetPistolet spustowy z wyświetlaczem LCD i przyciskami do regulacji ciśnienia lub dozowania środka czyszczącego. Zawiera tryb boost zapewniający dodatkową moc do usuwania uporczywych zanieczyszczeń. Obrotowa lanca spryskująca 3-w-1 Multi Jet zawiera trzy różne dysze z łatwą zmianą strumienia. Adapter Quick Connect do łatwego mocowania węża wysokociśnieniowego i akcesoriów.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlexElastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Połączenie Bluetooth na potrzeby aplikacji Home & GardenAplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia. Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia. Aplikacja przenosi optymalną wartość ciśnienia do urządzenia wysokociśnieniowego za pośrednictwem łączności Bluetooth.
Plug 'n' Clean — system podawania środka czyszczącego Kärcher
- Umożliwia podawanie środka czyszczącego bezpośrednio z opakowania i jego bezproblemową wymianę.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
- Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
- Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|230
|Częstotliwość (Hz)
|50
|Ciśnienie (bar/MPa)
|20 - maks. 180 / 2 - maks. 18
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 600
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|60
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 60
|Moc przyłącza (kW)
|3
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|17,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|25,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|459 x 330 x 669
Zakres dostawy
- Zestaw do mycia domu: K 7 Smart: narzędzie do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, środek do czyszczenia kamienia, 3-w-1, 1 l
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q Smart Control
- Lanca Multi Jet 3-w-1
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, PremiumFlex
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
- Zintegrowana siatka na akcesoria
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: System podawania środka czyszczącego Plug 'n' Clean
- Uchwyt teleskopowy
- Silnik chłodzony wodą
- Zintegrowany filtr wody
- Połączenie przez Bluetooth
- obsługa za pomocą aplikacji
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
Zastosowania
- Tarasy
- Ogrodzenia
- Murki ogrodowe
- Teren wokół domu i ogród
- Samochody
- Mobilne domy
- Rowery
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.