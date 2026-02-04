Myjka ciśnieniowa K 2 Universal Edition
Myjka ciśnieniowa K 2 Universal Edition została zaprojektowana do okazjonalnego użytku i niezawodnie usuwa lekkie zabrudzenia wokół domu.
Jeśli potrzebujesz poręcznego sprzętu, który pozwoli wyczyścić taras, narzędzia i meble ogrodowe, rower czy motocykl, a jednocześnie zmieści się na małej półce w garażu czy piwnicy, to urządzenie K 2 Universal Edition jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niskiej wadze i poręcznemu uchwytowi myjkę można łatwo przenosić lub transportować. System Quick Connect zapewnia wygodę łączenia węża wysokociśnieniowego z urządzeniem i pistoletem wysokociśnieniowym. W wyposażeniu 3 m wąż wysokociśnieniowy i lanca spryskująca.
Cechy i zalety
Zintegrowany uchwyt kablowyKabel zasilający można schludnie złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.
Wygodny schowek na akcesoriaWąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą i pistolet spustowy można łatwo uporządkować, mocując je do urządzenia.
System Quick ConnectWąż wysokociśnieniowy można łatwo i szybko podłączać/odłączać do/od urządzenia i pistoletu spustowego.
Kompaktowe rozmiary i niska waga
- Urządzenie można łatwo przenosić i transportować.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar/MPa)
|110 / 11
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (kW)
|1,4
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|182 x 280 x 390
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 3 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Zintegrowany filtr wody
Wideo
Zastosowania
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
- Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.