Myjka ciśnieniowa K 2 Universal Edition została zaprojektowana do okazjonalnego użytku i niezawodnie usuwa lekkie zabrudzenia wokół domu.

Jeśli potrzebujesz poręcznego sprzętu, który pozwoli wyczyścić taras, narzędzia i meble ogrodowe, rower czy motocykl, a jednocześnie zmieści się na małej półce w garażu czy piwnicy, to urządzenie K 2 Universal Edition jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niskiej wadze i poręcznemu uchwytowi myjkę można łatwo przenosić lub transportować. System Quick Connect zapewnia wygodę łączenia węża wysokociśnieniowego z urządzeniem i pistoletem wysokociśnieniowym. W wyposażeniu 3 m wąż wysokociśnieniowy i lanca spryskująca.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Universal Edition: Zintegrowany uchwyt kablowy
Zintegrowany uchwyt kablowy
Kabel zasilający można schludnie złożyć, aby zaoszczędzić miejsce.
Myjka ciśnieniowa K 2 Universal Edition: Wygodny schowek na akcesoria
Wygodny schowek na akcesoria
Wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą i pistolet spustowy można łatwo uporządkować, mocując je do urządzenia.
Myjka ciśnieniowa K 2 Universal Edition: System Quick Connect
System Quick Connect
Wąż wysokociśnieniowy można łatwo i szybko podłączać/odłączać do/od urządzenia i pistoletu spustowego.
Kompaktowe rozmiary i niska waga
  • Urządzenie można łatwo przenosić i transportować.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar/MPa) 110 / 11
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,4
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,8
Waga z opakowaniem (kg) 4,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 182 x 280 x 390

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 3 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Zintegrowany filtr wody
Zastosowania
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

