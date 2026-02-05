Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS
Niewielkie rozmiary i oszczędność miejsca: poziome urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Horizontal VPS to idealne rozwiązanie do sporadycznego użytku i lekkich zanieczyszczeń, na przykład rowerów i/lub narzędzi ogrodowych, a także mebli ogrodowych.
Szybkie jak błyskawica: ultrakompaktowe, zajmujące niewiele miejsca poziome urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Horizontal VPS błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia z małych powierzchni i pojazdów, narzędzi i mebli ogrodowych. Urządzenie idealnie nadaje się do wszelkich okazjonalnych prac porządkowych w domu i ogrodzie. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do czyszczonej powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, poziome urządzenie K 2 Horizontal VPS można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie 3-metrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Dla wygody pistolet spustowy i lancę spryskującą można przechowywać na samym urządzeniu. Kabel można wygodnie owinąć wokół podstawy urządzenia.
Cechy i zalety
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsceProsty design i niewielkie wymiary. Możliwość przenoszenia jedną ręką.
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącegoWygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający można przechowywać w prakrycznym schowku w urządzeniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar)
|20 - maks. 110
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 360
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|20
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (W)
|1400
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,9
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|380 x 197 x 248
Zakres dostawy
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
- Lanca Vario Power
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- System szybkozłącza Quick Connect
- Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
- Zintegrowany filtr wody
- Wieszak na kabel zasilający
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.