Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS

Niewielkie rozmiary i oszczędność miejsca: poziome urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Horizontal VPS to idealne rozwiązanie do sporadycznego użytku i lekkich zanieczyszczeń, na przykład rowerów i/lub narzędzi ogrodowych, a także mebli ogrodowych.

Szybkie jak błyskawica: ultrakompaktowe, zajmujące niewiele miejsca poziome urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Horizontal VPS błyskawicznie usuwa zanieczyszczenia z małych powierzchni i pojazdów, narzędzi i mebli ogrodowych. Urządzenie idealnie nadaje się do wszelkich okazjonalnych prac porządkowych w domu i ogrodzie. Dzięki lancy spryskującej Vario Power (VPS) ciśnienie wody można łatwo dostosować do czyszczonej powierzchni za pomocą prostego ruchu obrotowego. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i praktycznemu zintegrowanemu uchwytowi do przenoszenia, poziome urządzenie K 2 Horizontal VPS można łatwo przetransportować w dowolne miejsce. Dla dodatkowej wygody system szybkozłączki Quick Connect umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie 3-metrowego węża wysokociśnieniowego od urządzenia i pistoletu spustowego. Dla wygody pistolet spustowy i lancę spryskującą można przechowywać na samym urządzeniu. Kabel można wygodnie owinąć wokół podstawy urządzenia.

Cechy i zalety
Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS: Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
Ultrakompaktowe urządzenie pozwalające zaoszczędzić miejsce
Prosty design i niewielkie wymiary. Możliwość przenoszenia jedną ręką.
Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS: Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego
Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS: Wygoda przechowywania
Wygoda przechowywania
Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający można przechowywać w prakrycznym schowku w urządzeniu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar) 20 - maks. 110
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 360
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 20
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (W) 1400
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 3,5
Waga z opakowaniem (kg) 4,9
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 380 x 197 x 248

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 120 Q
  • Lanca Vario Power
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Wąż ssący
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wieszak na kabel zasilający
Myjka ciśnieniowa K 2 Horizontal VPS
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.