Myjka ciśnieniowa K 4 Comfort Premium

Myjka ciśnieniowa K 4 Comfort Premium z wydajnością powierzchniową 30 m²/h, wężem PremiumFlex, bębnem na wąż i silnikiem chłodzonym wodą, jest idealna do domu i samochodu.

K 4 Comfort Premium to wydajna i wygodna myjka ciśnieniowa, idealna do usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń wokół domu i samochodu. Jej trwały, chłodzony wodą silnik zapewnia stałą wydajność, a wygodny bęben na wąż z wężem PremiumFlex zapewnia maksymalną elastyczność. Ponadto pistolet spustowy G 180 50 Q COMFORT!Hold zmniejsza siłę uchwytu o nawet 50 procent, co umożliwia pracę bez zmęczenia, a dzięki systemowi Quick Connect wąż wysokociśnieniowy można podłączyć szybko i łatwo. Innowacyjna wielostrumieniowa lanca spryskująca 4 w 1 łączy w sobie 4 różne rodzaje strumienia, które można wygodnie regulować, obracając głowicę lancy spryskującej. Co więcej, koncepcja detergentu 2 w 1 zapewnia dodatkową wygodę i precyzyjne dozowanie detergentu w zależności od wykonywanego zadania. Kable i akcesoria można łatwo i w kompaktowy sposób przechować na urządzeniu, a teleskopowy uchwyt i kółka o miękkiej powierzchni ułatwiają transport. Aby zapewnić optymalne wsparcie, aplikacja Kärcher Home & Garden oferuje zintegrowanego konsultanta ds. zastosowań, a także przydatne porady i wskazówki. Zakres dostawy obejmuje 1 litr detergentu.

Cechy i zalety
Inteligentna koncepcja urządzenia
  • Konstrukcja urządzenia posiada uporządkowane system zasilania urządzenia (kable i węże). Zapewnia to swobodę ruchów i przestrzeń roboczą oraz ogólnie ułatwia obsługę kabli i węży.
  • Prawidłowe ustawienie urządzenia, tak aby przyłącza węża i kabla znajdowały się od strony źródła zasilania i wody, sprawia, że czyszczenie staje się znacznie wygodniejsze
Wygodny Pistolet z uchwytem COMFORT!Hold i szybkozłączem Quick Connect
  • COMFORT!Hold zauważalnie zmniejsza siłę nacisku. Szczególnie korzystne w przypadku długich cykli roboczych do czyszczenia dużych powierzchni.
  • Szybkozłącze do łatwego podłączenia węża wysokociśnieniowego.
Lanca 4-w-1 Multi Jet
  • Wiele opcji czyszczenia dzięki 4 różnym dyszom w jednej lancy spryskującej.
  • Dla większej wygody nie ma potrzeby wymiany lancy. Wystarczy obrócić głowicę lancy natryskowej, aby zmienić rodzaj strumienia.
Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
  • Innowacyjna koncepcja dozowania detergentu zapewnia maksymalną elastyczność i optymalne dozowanie dla każdego zadania związanego z czyszczeniem.
  • Detergent może być dozowany przez urządzenie i dyszę Multi Jet lub w celu uzyskania większej ilości piany przez dyszę pianową z dozowaniem detergentu.
  • Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.
Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex
  • Elastyczny wąż zapewnia najłatwiejszy dostęp, a tym samym maksymalną swobodę ruchów
  • Szybko i prosto zwijaj i rozwijaj wąż wysokociśnieniowy, bez skręcania.
Bęben na wąż zapewniający komfort obsługi
  • Wąż wysokociśnieniowy jest optymalnie zabezpieczony i przechowywany, nie zajmując zbyt dużo miejsca.
  • Wygodna praca: wąż jest gotowy w dowolnym momencie dzięki łatwemu zwijaniu i rozwijaniu.
  • Niski środek ciężkości zapewniający bezpieczną pozycję nawet na nierównych powierzchniach.
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.
Ergonomiczny transport
  • Teleskopowy uchwyt z mechanizmem zatrzaskowym umożliwia łatwy, wygodny i ergonomiczny transport.
  • Ogumione kółka pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie urządzenia.
  • Uchwyt do przenoszenia umożliwia łatwe i ergonomiczne podnoszenie urządzenia.
Aplikacja Home & Garden
  • Aplikacja Kärcher Home & Garden zrobi z Ciebie eksperta w dziedzinie czyszczenia.
  • Korzystaj z całej wiedzy firmy Kärcher, aby uzyskiwać perfekcyjne rezultaty czyszczenia.
  • Wygodna, kompleksowa obsługa: wszystkie informacje o urządzeniu i jego zastosowaniu oraz nasz portal serwisowy.
Zrównoważony rozwój
  • Konstrukcja w 20% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu¹⁾.
  • Do 80% mniejsze zużycie wody w porównaniu do konwencjonalnego węża ogrodowego²⁾.
  • Opakowanie wykonane w co najmniej 80% z papieru pochodzącego z recyklingu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie ( /bar/MPa) 20 / maks. 130 / 2 - 13
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 420
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 40
Moc przyłącza (kW) 1,8
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 12,4
Waga z opakowaniem (kg) 17,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 417 x 346 x 668

¹⁾ Tylko produkt, wszystkie części z tworzywa sztucznego z wyjątkiem akcesoriów. / ²⁾ Wewnętrzne warunki testowe: natężenie przepływu myjki ciśnieniowej wynosi 40% natężenia przepływu węża ogrodowego przy jednoczesnym skróceniu czasu czyszczenia o połowę. Natężenie przepływu oraz rzeczywiste wartości oszczędności wody i czasu różnią się w zależności od klasy urządzenia, stopnia zanieczyszczenia i lokalizacji.

Zakres dostawy

  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 626, 1 l
  • Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q COMFORT!Hold
  • Multi Jet 4 w 1
  • Wąż wysokociśnieniowy: 8 m, PremiumFlex
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • Utrzymanie redukcji ciśnienia na pistolecie
  • Zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy
  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Koncepcji dozowania detergentu 2 w 1
  • Regulacja detergentu w dyszy pianowej
  • Uchwyt teleskopowy
  • Silnik chłodzony wodą
  • Zintegrowany filtr wody
  • Hak na przewód zasilający
  • Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
  • Koła z miękką powierzchnią
Myjka ciśnieniowa K 4 Comfort Premium
Myjka ciśnieniowa K 4 Comfort Premium

Wideo

Zastosowania
  • Teren wokół domu i ogród
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Do czyszczenia małych samochodów.
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.