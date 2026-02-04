Myjka ciśnieniowa K 4 FJ
Urządzenie K 4 FJ jest idealne do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń na samochodach, a także ścieżkach i innych powierzchniach wokół posesji. Zawiera dyszę pianową.
Urządzenie wysokociśnieniowe K 4 FJ jest idealnym towarzyszem do regularnego usuwania umiarkowanych zanieczyszczeń, takich jak czyszczenie pojazdów i średniej wielkości powierzchni wokół posesji. Wyposażenie obejmuje pistolet spustowy, 6-metrowy wąż wysokociśnieniowy, lancę spryskującą Vario Power (VPS), dyszę rotacyjną z obrotowym strumieniem punktowym do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed drobnymi cząstkami zanieczyszczeń. Ciśnienie można łatwo regulować na lancy VPS przez jej obrócenie, zapewniając ukierunkowane czyszczenie, które jest delikatne dla powierzchni. Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym gwarantuje dokładne usuwanie nawet uporczywych zanieczyszczeń. Wszystkie dostarczone akcesoria można przechowywać na samym urządzeniu. Zawiera dodatkową dyszę pianową i 1 l szamponu samochodowego dla maksymalnej siły rozpuszczania zanieczyszczeń.
Cechy i zalety
Wygoda przechowywaniaWąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.
Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącegoWygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego. Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.
Duże kołaWygodny transport / przemieszczanie po nierównym podłożu. Wygodna w manewrowaniu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Ciśnienie (bar)
|20 - maks. 130
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|maks. 420
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|30
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Moc przyłącza (W)
|1800
|Kabel zasilający (m)
|5
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|302 x 346 x 872
Zakres dostawy
- Dysza pianowa: 0.3 l
- Środki czyszczące: Szampon samochodowy 3 w 1 RM 610
- Pistolet wysokociśnieniowy: G 180 Q
- Lanca Vario Power
- Dysza rotacyjna
- Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
- Złączka 3/4"
Wyposażenie
- Podawanie środka czyszczącego przez: Zasysanie
- Zintegrowany filtr wody
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.